UNICEF：没有一个孩子能逃脱气候变化的影响

（德国之声中文网）联合国儿童基金会发布的最新气候报告指出，气候危机威胁着近十亿儿童的健康、教育和预防，使他们面临潜在的致命疾病。这些儿童被列入"极高风险"人群。

联合国儿童基金会执行主任亨福尔(Henrietta Fore)说："我们第一次全面了解了儿童在哪里以及如何受到气候变化的影响，孩子们面临的处境真是难以想象地可怕。"

她说，"气候和环境的冲击正在损害儿童的所有权利，从获得清洁空气、食物和安全的水，到教育、住房、免受剥削的权利，甚至他们的生存权。几乎没有儿童的生活不受影响。"

“极高风险”的国家有哪些？

这份题为 "气候危机是儿童权利危机 "的联合国儿童基金会报告发现，生活在33个国家的全球22亿儿童中，有近一半面临 "极端高风险"。"极端高风险"包括几个非洲国家，如中非共和国、乍得、尼日利亚、几内亚等。印度和菲律宾也名列其中。

报告发现，儿童们 "面临着多种气候和环境冲击的致命的综合影响。由于水和卫生设施、医疗保健和教育等基本保障不足，他们的脆弱性很高"。

虽然调查结果显示的是今天受影响的儿童数量，但是报告说，随着气候变化的影响加速，这些数字可能会变得更糟。

年轻的气候活动家批评世界各国领导人

气候活动家通贝里(Greta Thunberg)说，最新的报告证实，儿童将受到气候改变的严重影响。她敦促世界领导人出席今年于英国格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候变化大会（COP26）时采取行动，而不是空谈。

"我不指望他们会这么做，但如果他们能证明我是错的，我将非常高兴。"18岁的通贝里。该报告恰好在"星期五为未来"运动三周年之际发布。

这场全球青年运动始于通贝里在瑞典学校外的单一抗议行动。

世界各地的青年活动家们都加入了她的行列。23岁的菲律宾人谭（Mitzi Jonelle Tan）分享了在窗外台风肆虐的情况下点着蜡烛做作业的经历，以及在洪水进入她的房间时害怕被淹死在床上的恐惧。

谭说，世界领导人仅有 "空洞的承诺和模糊的计划 "是不够的。"本届大会上，各方再也没有借口……不成为改变现状的人。"

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 环保之旅 “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 装备简单的赛艇 赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 水桶当马桶 “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 享用宇航员速食 赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手 出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上备有抗晕船药 通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 舒适度不如露营帐篷 通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上成员 “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 组建帆船赛团队 “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 顺利跨越大西洋 如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。



(路透社、德新社)

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