 UNICEF：没有一个孩子能逃脱气候变化的影响 | 科技环境 | DW | 22.08.2021

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科技环境

UNICEF：没有一个孩子能逃脱气候变化的影响

联合国儿童基金会(UNICEF)的新报告发现，印度、菲律宾和若干非洲国家的儿童面临气候改变的 "极高风险极高"。气候活动家通贝里呼吁世界各国领导人采取行动，而不是空谈。

阿根廷的孩子们在河边取水

阿根廷的孩子们在河边取水

（德国之声中文网）联合国儿童基金会发布的最新气候报告指出，气候危机威胁着近十亿儿童的健康、教育和预防，使他们面临潜在的致命疾病。这些儿童被列入"极高风险"人群。 

DW.COM

暴雨、热浪、海平面上升：联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在其最新报告中再度发出对全球变暖后果的紧急警报，要求立即大幅减少温室气体排放。

联合国的气候报告发表后，联合国秘书长古特雷斯要求各国政府为遏制气候变化立即采取行动。德国环境部长舒尔茨发出警告说：“我们的星球正处在生死存亡的关头。”

几十年来，世界气象组织（WMO）一直在检视全球天气数据，并向国际社会展示气候变化对人类和经济带来的灾难性后果。

联合国儿童基金会执行主任亨福尔(Henrietta Fore)说："我们第一次全面了解了儿童在哪里以及如何受到气候变化的影响，孩子们面临的处境真是难以想象地可怕。" 

她说，"气候和环境的冲击正在损害儿童的所有权利，从获得清洁空气、食物和安全的水，到教育、住房、免受剥削的权利，甚至他们的生存权。几乎没有儿童的生活不受影响。"   

“极高风险”的国家有哪些？ 

这份题为 "气候危机是儿童权利危机 "的联合国儿童基金会报告发现，生活在33个国家的全球22亿儿童中，有近一半面临 "极端高风险"。"极端高风险"包括几个非洲国家，如中非共和国、乍得、尼日利亚、几内亚等。印度和菲律宾也名列其中。 

报告发现，儿童们 "面临着多种气候和环境冲击的致命的综合影响。由于水和卫生设施、医疗保健和教育等基本保障不足，他们的脆弱性很高"。 

虽然调查结果显示的是今天受影响的儿童数量，但是报告说，随着气候变化的影响加速，这些数字可能会变得更糟。 

年轻的气候活动家批评世界各国领导人 

气候活动家通贝里(Greta Thunberg)说，最新的报告证实，儿童将受到气候改变的严重影响。她敦促世界领导人出席今年于英国格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候变化大会（COP26）时采取行动，而不是空谈。 

"我不指望他们会这么做，但如果他们能证明我是错的，我将非常高兴。"18岁的通贝里。该报告恰好在"星期五为未来"运动三周年之际发布。 

这场全球青年运动始于通贝里在瑞典学校外的单一抗议行动。 

世界各地的青年活动家们都加入了她的行列。23岁的菲律宾人谭（Mitzi Jonelle Tan）分享了在窗外台风肆虐的情况下点着蜡烛做作业的经历，以及在洪水进入她的房间时害怕被淹死在床上的恐惧。 

谭说，世界领导人仅有 "空洞的承诺和模糊的计划 "是不够的。"本届大会上，各方再也没有借口……不成为改变现状的人。" 

  • Die Malizia II ist eine Hochseeyacht, gut 18 Meter lang und knapp sechs Meter breit. Mit bis zu 25 Knoten (46 km/h) kann sie übers Wasser preschen. Von fossilen Brennstoffen ist die Yacht unabhängig. Sie verfügt über Solarpaneele, Unterwasserturbinen und Propeller am Heck. Der vorgeschriebene Dieselmotor wurde für die Reise versiegelt - kann im Notfall aber gestartet werden.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    环保之旅

    “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

  • Das Innere der Rennyacht ist alles andere als komfortabel und absolut spartanisch. Im Inneren ruckelt und dröhnt es, bei stärkerem Wind rutschen die Passagiere in der Koje hin und her. Ab 15 Knoten wird der Lärm unter Deck ohrenbetäubend. In der Navigationsecke checken die Skipper (im Bild: Boris Herrmann) permanent die Windbedingungen.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    装备简单的赛艇

    赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

  • An Bord der Malizia II gibt es weder Dusche noch Toilette. Wer aufs Klo muss, geht an Deck und schickt alle anderen ins Schiff, um allein sein zu können. Ein Eimer dient dann als Toilette. Das Geschäft kommt in abbaubare Beutel, die anschließend ins Meer geworfen werden.

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    水桶当马桶

    “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

  • Als Küche dient ein kleiner Gaskocher. Auf dem Speiseplan steht fertig abgepackte Astronautennahrung, die erhitzt werden kann. Greta Thunberg und ihr Vater ernähren sich vegan.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    享用宇航员速食

    赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

  • Der gebürtige Oldenburger Boris Herrmann will Greta Thunberg nach New York bringen. Der Segelprofi ist 38 Jahre alt und hat schon drei Weltumrundungen hinter sich. 2020/2021 will er als erster Deutscher mit der Malizia II an der Vendée Globe teilnehmen - einer Non-Stop Regatta für Einhandsegler, die einmal um den Globus führt und als die härteste Einhandregatta der Welt gilt.

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    鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手

    出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

  • Dann werde ich mich eben zwei Wochen lang übergeben, sagte Greta Thunberg dem Stern im Interview auf die Frage hin, ob sie Angst vor Seekrankheit habe. Die Wahrscheinlichkeit ist angesichts des rauen Atlantiks mit hohen Wellen nicht gerade klein. Selbst ich werde hin und wieder seekrank, so Skipper Boris Hermann in einem Interview. An Bord gibt es aber Medizin gegen Seekrankheit.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    船上备有抗晕船药

    通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

  • Als Schlafplatz dienen Greta Thunberg und ihrem Vater zwei Rohrkojen: Eine solche Koje besteht aus einem Rahmen, auf dem ein Tuch gespannt ist. Darauf liegen eine Isomatte und ein Schlafsack. Skipper Boris Herrmann vergleicht den Schlafkomfort mit einem Zelt, das man aufstellt, und bei dem der Untergrund die ganze Zeit wackelt.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    舒适度不如露营帐篷

    通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

  • An Bord der Malizia II sind Skipper Boris Herrmann, (links), Greta Thunbergs Vater Svante Thunberg (mitte), Greta Thunberg, sowie der Filmemacher Nathan Grossmann, der eine Dokumentation über die zweiwöchige Fahrt macht, und Co-Skipper Pierre Casiraghi.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    船上成员

    “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

  • Co-Skipper Pierre Casiraghi (links) ist der Sohn von Caroline von Hannover, Prinzessin von Monaco. Casiraghi gründete 2016 das Team Malizia, das an internationalen Rennen teilnimmt. Herrmann und Casiraghi sind gute Freunde und Teamkollegen bei Team Malizia und betreiben die Mailizia II.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    组建帆船赛团队

    “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

  • Greta Thunberg - Ankunft in den USA (picture-alliance/AP Photo/C. Ruttle)

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    顺利跨越大西洋

    如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。


(路透社、德新社) 

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