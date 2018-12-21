UNICEF“年度照片”——在希望与孤独之间

（德国之声中文网）多哥：每个儿童都重要（第一名）

在西非某些地区，残障人广遭歧视。精神或身体有缺陷的儿童更受屈辱，伤害尤重。他们被视为另类，常常十分孤独、受虐待，甚至被逐出家门。正如联合国儿童基金会报告的那样，在多哥的若干地区，这一现象依旧普遍。不过，在多哥的邦博阿加市（Bombouaka）

的"圣路易斯猎户座中心"（Saint Louis Orione-Center），遭社会鄙视的孤儿们能得到帮助。图上，戴假肢的这位少年就是那些孤儿中的一个。此图由西班牙摄影师雷嫩西奥（Antonio Aragón Renuncio）所摄。

孟加拉国：生来无家园（第二名）

生来无家园

他们没有国家、在逃难途中降生、无出生证：这些儿童的父母来自缅甸，属于罗兴亚族。父母越境逃亡孟加拉，躲避恐怖和暴力。缅甸和孟加拉均不承认这些孩子是本国公民，这带来严重后果。根据联合国儿童基金会的报告，他们通常无法获得受教育的机会，也无社会保障；他们既不能选举，也不能在银行开户头；这些青少年常被强制打工，或被强征为士兵。图上是一名18天大的男婴，尚未取名。他也没有国籍。此图是摄影师乔德里（Turjoy Chowdhury）的作品。

以色列/巴勒斯坦：勇敢的穆西（第三名）

勇敢的穆西

以巴冲突影响众多，其中就包括对小穆西的影响。他在加沙地带出生，患一种少有的自身免疫系统疾病。他父亲是哈马斯活动人士，他母亲决定，带穆西去以色列治疗。而在他父亲眼里，以色列是敌人。以色列大夫不得不给穆西的手臂和小腿做截肢手术。为此，穆西的外祖父获准离开加沙地带陪伴外孙，但穆西的妈妈则未能和他在一起。卡斯特尔努奥沃（Rina Castelnuovo）所摄的这张照片上，在穆西的右侧，也可看到以色列和平活动人士因巴尔（Buma Inbar）。难民儿童照片获Unicef年度摄影奖

最震撼全球的十大新闻照片 “安卡拉的刺杀” 2017年世界新闻摄影奖“最佳照片奖”的获得者是土耳其摄影记者欧兹比里希（Burhan Ozbilici）。2016年12月19日，俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫（Andrey Karlov）在安卡拉一次艺术展的开幕式上遭一名男子枪杀。世界新闻摄影奖的评委团认为，这张新照片表述了“我们这个时代的仇恨”。此外今年获奖的其他作品也在阿姆斯特丹展出。

最震撼全球的十大新闻照片 抗议种族主义歧视 由摄影师乔纳森·巴赫曼（Jonathan bachman）拍摄的这张照片传遍世界各地，并荣获“时事类单幅一等奖”。2016年7月9日，28岁的示威女子伊凡斯（ Ieshia Evans）在巴顿鲁治警局前与警方对峙，反对美国警察暴力执法和种族歧视。

最震撼全球的十大新闻照片 移民陷阱 获得2017世界新闻摄影奖“时事新闻类单幅”第三名的是丹尼尔·埃特（Daniel Etter）于2016年8月拍下的这张照片，上边是两个在利比亚一个难民营的尼日利亚难民。营地的情况是灾难性的。当地女性难民报告，曾在该营地遭受暴力和性虐待，而且获得的食物和饮用水也少得可怜。

最震撼全球的十大新闻照片 “古巴在改变的边缘” 《纽约时报》摄影记者Tomas Munita拍摄的照片《古巴在改变的边缘》获得“日常生活类组照一等奖”。2016年12月3日，黎明时分，古巴人在前往圣地亚哥的路上等候着一辆载着卡斯特罗骨灰的灵车通过。第二天，卡斯特罗的骨灰被安葬在圣地亚哥。

最震撼全球的十大新闻照片 北达科他州的警察暴力 照片中显示，示威者被警方强迫洗脸。2016年11月，美国北达科他州原住民抗议修建石油管道。示威时警方使用胡椒喷雾。摄影师Amber Bracken 用镜头纪录下这一幕。

最震撼全球的十大新闻照片 孤独无助 照片显示：一名从尼日利亚逃出的11岁女孩儿痛哭不止，身旁是她的弟弟。他们乘坐的橡皮艇由于拥挤，在出发后一小时翻船了，利比亚海岸救援队将他俩救起。摄影记者Santi Palacios拍下的这张照片获得了“日常新闻类二等奖”。

最震撼全球的十大新闻照片 金牌微笑 他是世界上跑得最快的男子：在里约奥运会男子100米跑半决赛中，牙买加选手博尔特在比赛中处于领先优势时回头看着对手微笑。摄影师Kai Oliver Pfaffenbach拍摄的这张照片获得“体育类单幅三等奖”。

最震撼全球的十大新闻照片 最拥挤的监狱 摄影师Noel Celis拍摄的这张照片描述了：菲律宾奎松市（Quenzon City）监狱的灾难性一幕。这个只能容纳800名犯人的监狱中，现在却关押了3800人。该图获得“日常新闻类单幅三等奖”。

最震撼全球的十大新闻照片 艰苦的旅程 两名男子在帮助一名女性过河。2016年3月，难民试图绕过边界铁丝隔离墙进入马其顿。拍摄照片的摄影师Vadim Ghirda获得“时事新闻类单幅二等奖”。

最震撼全球的十大新闻照片 乌克兰的战斗 摄影师Valery Melnikov拍摄的照片展示了：平民逃离乌克兰小镇，他们的住所刚受到一波空袭。该作品属于《乌克兰的黑暗日子》组图中的作品，获得“长期项目类一等奖”。 作者: Felix Schlagwein



凝炼/叶宣（德新社）