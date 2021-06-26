UNESCO：建议将大堡礁划归“濒危”是“行动呼吁”

（德国之声中文网）将澳大利亚大堡礁列入《濒危世界遗产名录》的决定草案是“一项建议”，联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产中心主任罗斯勒（Mechtild Rössler）周日（7月18日）在第44届世界遗产大会如是表示，《濒危世界遗产名录》是一种“行动呼吁”，为此整个国际社会应该携手合作。

本届世界遗产大会的主席国是中国，大会于本周五在中国福州开幕。大会建议将澳大利亚大堡礁列入《濒危世界遗产名录》并就此进行审议。中国官媒“人民网”当天报道称，有分析指出，如果此次将大堡礁列入濒危世界遗产名录的提议被采纳，这将会是世界自然遗产首次出于气候变化的主要原因被列入濒危世界遗产名录。

中方反对“中国施压”一说

上个月，联合国教科文组织下属的世界遗产委员会（World Heritage Committee）宣布建议把澳大利亚知名世界自然遗产大堡礁列为“濒危“，遭到澳洲政府的强烈不满。该国环境部长苏珊·雷（Sussan Ley）认为此举背后有政治因素。还有澳洲议员称，中国在担任遗产委员会主席期间建议把大堡礁列为“濒危”，是“对澳大利亚主权的破坏”。

对于上述说法，中国教育部副部长、第44届世界遗产大会主席田学军日前进行了反驳。据中国驻澳大利亚大使馆网站消息，田学军在回答记者的相关问题时表示：“将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》的建议，是由世界遗产委员会自然遗产领域专业咨询机构——世界自然保护联盟（IUCN）根据澳方自己提供的报告和数据，开展独立研究之后提出的专业评估意见。” 作为中国联合国教科文组织全国委员会主任，田学军强调：“对澳方肆意抹黑中国，企图通过媒体炒作向世界遗产委员会施压，干扰世界遗产委员会作出客观公正决定的做法，中方坚决反对。”

世界遗产受气候变化影响

澳大利亚东海岸的大堡礁拥有世界最大最长的珊瑚礁群，是当地最具国际影响力的旅游胜地之一。然而，那里的珊瑚白化危机近年来加剧。所谓“白化“指的是珊瑚体内带有多种颜色的共生藻因为环境变化而死亡，主要归因于气候变化导致的海洋暖化。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。据澳大利亚新闻社报道，这15名外交官中有9人来自在世界遗产大会上拥有投票权的国家。

在联合国教科文组织的草案中，世界遗产委员会敦促澳大利亚采取行动，应对气候变化。大堡礁自1981年被列入联合国教科文世界自然遗产名录。世界遗产委员会如今认为，大堡礁的恶化在过去10年里加速了，从长期来看，大堡礁的前景已经从“差”降到了“非常差”（very poor）。联合国教科文组织文化助理总干事奥托内（Ernesto Ottone R.）强调，建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，无关惩罚，而是“我们如何为后代保护遗产的问题”。

气候变化及其对世界遗产的影响是此次世界遗产大会的一个重要议题。受疫情影响，联合国教科文组织首次以在线形式审议世界遗产议题。本届世界遗产大会也是一次加长版的会议，从7月16日至7月31日，将审议2020年和2021年两个年度的世界遗产项目。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 智利的复活节岛 复活节岛上的巨型石像摩艾（Moai）每年吸引6万游客前往造访。不过海岸受到侵蚀以及海平面上升已经威胁到岛上的摩艾群。

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