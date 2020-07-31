 UFO重大报告出炉在即 德专家: 外星人应没来过地球 | 科技环境 | DW | 03.06.2021

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科技环境

UFO重大报告出炉在即 德专家: 外星人应没来过地球

五角大楼将关于“不明空中现象”的报告提交美国国会，这让UFO爱好者们激动不已。美国哈佛大学著名天文学家认为，这可能证实人类现有技术尚且无法解释的飞行物确实存在。不过，一位研究UFO数十年的德国专家则泼了一盆冷水。

Wiederverwendete Rakete bringt zehn Satelliten ins All über Los Angeles, Kalifornien

佩尼格说，SpaceX的卫星，比如图中2017年被送入太空的卫星，经常被误认为是UFO

（德国之声中文网）对于UFO，美国政府和情报机构究竟掌握哪些机密？这个话题想想就令人兴奋。如果你对UFO感兴趣，那么你现在一定在翘首期盼美国国防部（五角大楼）即将向国会提交的这份非机密报告。

该报告来自五角大楼下属的"不明空中现象"（UAP）工作组。多年来，不明飞行物被广泛称为UFO（即英文unidentified flying objects的缩写），不过五角大楼将其称之为UAP（即为Unidentified Aerial Phenomena的缩写，也就是"不明空中现象"的意思），指的是那些飞行模式违背我们物理常识的不明物体。之所以采用UAP应该是为了想与UFO这个术语相区别。

然而不管采用哪个名称，事实是：五角大楼将与众议院、参议院议员分享有关不明飞行物的信息，而我们公众也将获知所有这些信息--虽然可能会有所延迟。是的，你没有听错！这次不是关于美国神秘军事基地的秘密对话、线人爆料，而是一份直接来自官方的报告。

当然，相信还是会有人不买账。毕竟，从1947年的罗斯威尔事件后，有关外星人和美国秘密军事基地的阴谋论就一直沸沸扬扬。对于发生在美国新墨西哥州的罗斯威尔事件，感兴趣的读者请自行搜索。我们今天讨论的重点是五角大楼的这份新报告。

USA Roswell 2000 | UFO Encounter

据称1947年有飞碟在新墨西哥州的罗斯威尔坠毁后，该地已成为UFO爱好者的圣地

"军方收集的证据"

哈佛大学天文学教授、哈佛-史密森尼天体物理中心理论与计算研究所所长勒布（Avi Loeb）认为，这将是一个重要时刻。

他对德国之声表示，"这份新报告与过去关于不明飞行物（UFO）、不明空中现象（UAP）的讨论不同，它是军方人员通过多种仪器（雷达、红外摄像机、光学摄像机）的探测而收集到的文件证据"。

DW.COM

美国军方将对UFO正式展开调查。五角大楼本周五宣布，已新建一个研究“空中不明飞行现象”的工作小组。该单位的任务是“发现和分析这些现象对美国国家安全可能构成的潜在威胁”。 数月前，美国军方曾发布UFO相关视频。

德国科幻文学权威评论家达特（Dietmar Dath）说，刘慈欣的小说从不居高临下地指点别人，他总是把道德评判的功能让给读者。文如其人。在德国巡回讲演结束前夕，刘慈欣在柏林接受了德国之声的采访。

十年、一亿美元——世界著名物理学家史蒂芬·霍金携手俄罗斯富豪，新近启动了浩大的项目：寻找外星人。

这是值得期待的重大发现：3颗可能适宜居住的星球。不过，现在计划移民外星球还太早了些。毕竟，这些行星上的具体情况目前还没人知道。

报告中给出的信息很可能会表明，"确实有这种物体存在的可能，其行动方式用我们现有技术尚且无法解释"，勒布说。

"95%的案例都有合理的解释"

2019年的一项盖洛普民意调查显示，三分之一的美国成年人认为，至少在某些情况下，UFO目击事件涉及的是真正的外星飞船。

德国人佩尼格（Hans-Werner Peiniger）15岁时就对UFO产生了浓厚的兴趣，至今已经研究了近50年，他如今是德国UFO现象研究协会（GEP）的负责人。他对德国之声说，绝大多数的目击事件都可以解释为自然现象或者人为。

"自1972年以来，我们已经调查了大约4500个目击事件"，佩尼格表示这些都是目击者向GEP报告的。"只有大约5%，我们找不到任何合理的解释。"

佩尼格说，人们目击的通常是氦气球、飞行中的昆虫、天气现象或者卫星，这些在照片中看起来可能像飞碟。至于剩下的5%，"也许它们是我们尚且无法解释的自然现象"。

为什么五角大楼现在公布报告？

五角大楼现在将关于UAP的报告提交国会并非巧合。美国国会2020年12月通过了一项23亿美元的开支议案，其中就要求五角大楼的UAP工作组提供详细报告。议案规定，在6个月内，美国国防部和国家情报总监办公室必须给出 "对不明飞行物信息、情报的详细分析"。

直到不久前，不明飞行物的话题还是科幻电影迷、阴谋论者和外星人爱好者的专利，如今民主党人和共和党人都要求相关报告，这表明对于美国高层官员而言，地外文明存在的可能已经不像以前看起来那么荒谬。

这和去年的一系列发展有关。2020年4月，美国国防部正式公布了由美海军飞行员拍摄的三段视频。这些视频早在几年前就被泄露、在网上传播，而五角大楼去年正式承认视频的真实性。视频显示，有物体急速飞过，其奇怪的飞行方式引起了美军飞行员的注意。

早在五角大楼官方盖章前，UFO爱好者已经对网络流传视频的每一秒都进行了分析。五角大楼将"视频中观察到的空中现象继续定性为'身份不明'"。

2020年8月，五角大楼UAP工作组成立，如今其研究人员会将他们的调查报告提交国会。

"目击者发现的UFO缺乏共同点"

哈佛大学天文学教授勒布今年年初发表了《地外生物：地球以外智慧生命的第一个迹象》（Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth）一书。他表示，美国海军不应仅仅重新发布旧视频，而要积极寻找新的证据。

"与其解密那些......没有科学专业知识的目击者使用旧技术得来的文件，不如在报告给出的地点......部署最先进的记录装备，搜索异常信号"，勒布在发给德国之声的邮件中说。

德国UFO专家佩尼格则表示，在研究了许多案例后，他非常怀疑是否有任何目击事件看到的真是外星飞船。

他说，"如果真有外星智慧生命访问过我们，其UFO应该有一些共同点"，比如飞行器的形状或者飞行模式。"但迄今在我们调查的案例中，我们没有发现这样的内容。"

"我不想完全排除它，"佩尼格说，"但我推测目前并没有外星人访问我们。"

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