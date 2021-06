UFO重大报告出炉在即 德专家: 外星人应没来过地球

(德国之声中文网)对于UFO,美国政府和情报机构究竟掌握哪些机密?这个话题想想就令人兴奋。如果你对UFO感兴趣,那么你现在一定在翘首期盼美国国防部(五角大楼)即将向国会提交的这份非机密报告。

该报告来自五角大楼下属的"不明空中现象"(UAP)工作组。多年来,不明飞行物被广泛称为UFO(即英文unidentified flying objects的缩写),不过五角大楼将其称之为UAP(即为Unidentified Aerial Phenomena的缩写,也就是"不明空中现象"的意思),指的是那些飞行模式违背我们物理常识的不明物体。之所以采用UAP应该是为了想与UFO这个术语相区别。

然而不管采用哪个名称,事实是:五角大楼将与众议院、参议院议员分享有关不明飞行物的信息,而我们公众也将获知所有这些信息--虽然可能会有所延迟。是的,你没有听错!这次不是关于美国神秘军事基地的秘密对话、线人爆料,而是一份直接来自官方的报告。

当然,相信还是会有人不买账。毕竟,从1947年的罗斯威尔事件后,有关外星人和美国秘密军事基地的阴谋论就一直沸沸扬扬。对于发生在美国新墨西哥州的罗斯威尔事件,感兴趣的读者请自行搜索。我们今天讨论的重点是五角大楼的这份新报告。

"军方收集的证据"

哈佛大学天文学教授、哈佛-史密森尼天体物理中心理论与计算研究所所长勒布(Avi Loeb)认为,这将是一个重要时刻。

他对德国之声表示,"这份新报告与过去关于不明飞行物(UFO)、不明空中现象(UAP)的讨论不同,它是军方人员通过多种仪器(雷达、红外摄像机、光学摄像机)的探测而收集到的文件证据"。

报告中给出的信息很可能会表明,"确实有这种物体存在的可能,其行动方式用我们现有技术尚且无法解释",勒布说。

"95%的案例都有合理的解释"

2019年的一项盖洛普民意调查显示,三分之一的美国成年人认为,至少在某些情况下,UFO目击事件涉及的是真正的外星飞船。

德国人佩尼格(Hans-Werner Peiniger)15岁时就对UFO产生了浓厚的兴趣,至今已经研究了近50年,他如今是德国UFO现象研究协会(GEP)的负责人。他对德国之声说,绝大多数的目击事件都可以解释为自然现象或者人为。

"自1972年以来,我们已经调查了大约4500个目击事件",佩尼格表示这些都是目击者向GEP报告的。"只有大约5%,我们找不到任何合理的解释。"

佩尼格说,人们目击的通常是氦气球、飞行中的昆虫、天气现象或者卫星,这些在照片中看起来可能像飞碟。至于剩下的5%,"也许它们是我们尚且无法解释的自然现象"。

为什么五角大楼现在公布报告?

五角大楼现在将关于UAP的报告提交国会并非巧合。美国国会2020年12月通过了一项23亿美元的开支议案,其中就要求五角大楼的UAP工作组提供详细报告。议案规定,在6个月内,美国国防部和国家情报总监办公室必须给出 "对不明飞行物信息、情报的详细分析"。

直到不久前,不明飞行物的话题还是科幻电影迷、阴谋论者和外星人爱好者的专利,如今民主党人和共和党人都要求相关报告,这表明对于美国高层官员而言,地外文明存在的可能已经不像以前看起来那么荒谬。

这和去年的一系列发展有关。2020年4月,美国国防部正式公布了由美海军飞行员拍摄的三段视频。这些视频早在几年前就被泄露、在网上传播,而五角大楼去年正式承认视频的真实性。视频显示,有物体急速飞过,其奇怪的飞行方式引起了美军飞行员的注意。

早在五角大楼官方盖章前,UFO爱好者已经对网络流传视频的每一秒都进行了分析。五角大楼将"视频中观察到的空中现象继续定性为'身份不明'"。

2020年8月,五角大楼UAP工作组成立,如今其研究人员会将他们的调查报告提交国会。

"目击者发现的UFO缺乏共同点"

哈佛大学天文学教授勒布今年年初发表了《地外生物:地球以外智慧生命的第一个迹象》(Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth)一书。他表示,美国海军不应仅仅重新发布旧视频,而要积极寻找新的证据。

"与其解密那些......没有科学专业知识的目击者使用旧技术得来的文件,不如在报告给出的地点......部署最先进的记录装备,搜索异常信号",勒布在发给德国之声的邮件中说。

德国UFO专家佩尼格则表示,在研究了许多案例后,他非常怀疑是否有任何目击事件看到的真是外星飞船。

他说,"如果真有外星智慧生命访问过我们,其UFO应该有一些共同点",比如飞行器的形状或者飞行模式。"但迄今在我们调查的案例中,我们没有发现这样的内容。"

"我不想完全排除它,"佩尼格说,"但我推测目前并没有外星人访问我们。"

