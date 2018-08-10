UFO！多名飞行员在爱尔兰目击不明飞行物

（德国之声中文网）上周五（11月9日）多名驾驶民航客机飞过爱尔兰上空的飞行员都向地面塔台报告，看到"明亮发光物"以高速度飞行，并请求调查飞行物的来历。

爱尔兰航空管理局（IAA）对德国之声表示，正在就相关情况进行调查。在播放国际航空交通管制的所有通讯对话录音的平台LiveATC.net上可以听到，飞行员和地面航空交管员在11月9日清晨（爱尔兰当地时间）就此进行交流。

相关录音显示，英国航空公司（British Airways）从蒙特利尔飞往伦敦的航班上一名飞行员向地面塔台询问，在附近地区是否有"军事演习"在进行，她说自己看到不明物体"非常快速地移动"。"是在跟着你飞行吗？"空管人员问。"它从我的左侧过来，然后很快向北方飞过去了"，这名飞行员回答道。她当时并不认为这个不明物体有可能和自己的飞机相撞，但是她很好奇那究竟是什么东西。"那是非常明亮的光，然后它以极快的速度消失了"，她说。

在接下来的几分钟里，又有两名飞行员向塔台报告了相似的情况。一名飞行员说，他看到了像是"一颗流星或是什么其它物体"，随后有多个发光体以同样的轨迹飞过。

最后维珍航空公司（Virgin Airlines）76号航班（奥兰多飞往曼彻斯特）的飞行员也发出报告，说他看到"两束明亮的光以高速划过空域"。

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"幸亏不是只有我一个人看见"，另一个飞行员回答道。

爱尔兰航空管理局的一名发言人在回复德国之声的信函中写道："在11月9日周五若干架飞机报告观察到异常飞行物体之后，爱尔兰航空管理局已经对此进行备案。我们将在正常的保密程序下进行调查程序。"

虽然人们常常把UFO--不明飞行物与外星人飞行器联系在一起，但实际上这个概念指的是"任何与所知飞机或导弹不符的空中物体"。 该定义是美国空军在20世纪50年代制定的。

目击UFO的案例时有发生，但大多数都能够通过大气现象来解释。关于不明飞行物的常见解释包括飞机或者导弹，云团，流星或者是视觉幻象和恶作剧。如果UFO的谜团被解开，飞行物的身分查明之后，就被称作"IFO"--已确认飞行物。