U17潜艇登陆：从海洋到博物馆

德国退役潜艇U17完成了一次别开生面的旅程，所到之处引发大量围观。这艘钢铁巨兽从海洋来到陆地，最终抵达辛斯海姆技术博物馆，并将于2025年夏季对公众开放。

（德国之声中文网）退役潜艇U17经过一年的长途跋涉，最终抵达了它的新家——辛斯海姆技术博物馆（ Technik Museum Sinsheim）。这艘重约350吨的钢铁巨兽无论到了何处，都吸引无数人前来一睹为快，并用掌声和音乐表示欢迎。

从海洋到陆地

U17的旅程从基尔开始，先是被固定在一个巨大的浮动平台上，然后通过一辆30轴的重型卡车运输。运输过程复杂，为此不得不多次停驶火车、封闭高速公路、拆除交通信号灯。

项目负责人艾因科恩（Michael Einkörn）表示，整个过程需要“难以置信的精确度”，不仅在运输过程中，在准备阶段也是如此。一些关键时刻，包括潜艇通过海德堡老桥时，需要精确地倾斜70多度。在狭窄的地方通过时，也要估算到微小误差。

U17途径海德堡时 需要被倾斜70多度 图像来源: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

部分旅程由轮船担任运输。成千上万的围观者曾沿莱茵河观看。第一站是施派尔（Speyer），在那里进行了电池的拆除。

最后一段旅程从六月底开始，通过海德堡、巴特拉彭瑙等地。夜间曾经过封闭的A6高速公路。

无论是在基尔、莱茵河畔，还是在海德堡和巴特拉彭瑙的街道上，许多人都专程前来围观，近距离感受震撼的场面。

整个运输项目耗资约200万欧元，主要来自捐款资助。

U17长约50米，重350吨，从1973年服役至2010年，能够容纳23名船员 图像来源: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

准备展示

潜艇到达博物馆后，目前正在为展示做准备。博物馆负责人安德烈亚斯·海默尔表示，U17将为博物馆增加海军历史的视角，让观众有机会近距离了解这种特殊的交通工具。

参观者将能够了解到潜艇上的生活、任务和技术，以及在狭窄条件下工作的挑战。

U17的参数与历史

U17长约50米，宽4.6米，重350吨，从1973年服役至2010年，能够容纳23名船员。服役期间参与了多项任务，展示了德国海军的技术实力。退役后，通过与德国国防部和联邦国防军的协商，U17被借给辛斯海姆和施派尔技术博物馆进行展示。

在德国更靠南的地方，还有一艘除了U17以外在博物馆展出的潜艇——U1。它是德国1906年制造的第一艘潜艇，目前存放在慕尼黑的德国博物馆，但该展区将关闭至2028年。

(德新社)

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