Twitter将特朗普一条推文标记为“美化暴力”

（德国之声中文网）美国总统特朗普周四（5月28日）在推特上发了一条推文。其中写道："这些暴徒正在羞辱对乔治·佛洛伊德的怀念。我不会让这种事情发生。我刚刚和州长Tim Walz交谈过。我告诉他军方会支持他。不管任何困难，我们都会控制。但是，当抢劫开始时，我们就会开枪。谢谢！ "

4天前，美国明尼阿波利斯市（Minneapolis）的白人警察涉嫌暴力执法导致一位名叫乔治·佛洛伊德（George Floyd）的非洲裔男子死亡。该事件引发当地掀起大规模抗议浪潮。

特朗普发表的这一则推文被推特标记为"美化暴力"。 推特的上方标出警示，并指推文违反了其关于"美化暴力"的规定。但是推特补充说，保留此推文的内容符合公众利益。用户在点击后可以看到这则推文的内容。

明尼阿波利斯市连续数日来不断发生大规模抗议活动，甚至一些地方已经出现骚乱。周四（5月28日）明尼阿波利斯市一警察局被示威者点燃。明尼苏达州州长 Tim Walz请求出动国民卫队维护秩序。

因不满推特在其推文上加标签，周四特朗普签署行政命令，试图去除或弱化美国给予推特、脸书等社交媒体的法律责任豁免。5月26日， 推特将他的一则推文标记为"不实信息"，同时还附上CNN、《华盛顿邮报》等多家媒体的新闻链接，而这些媒体被认为对特朗普不友善。

洪沙/乐然（法新社）