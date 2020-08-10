 Tuber浏览器 自由世界的昙花一现？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2020

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时政风云

Tuber浏览器 自由世界的昙花一现？

一款叫做Tuber浏览器自称能让中国国内的用户浏览许多被官方屏蔽的主页，包括YouTube和脸书。然而这款软件和与之有关的消息短暂露头后，就很快消失在中国的互联网。

China Symbolbild Cyber-Überwachung (Colourbox/B. Korber)

中国的数字防火墙依然难以逾越(资料图片)

（德国之声中文网）近日，一个叫做Tuber的浏览器据称是“刷爆了朋友圈”，从中文网络上的相关消息来看，这是一款可以让中国境内的用户不用安装翻墙软件，就浏览包括YouTube、脸书、Tiwtter、Netflix等在中国被屏蔽网站的浏览器。

在“新浪科技”的“自媒体综合”领域，日前原本有一篇文章题为“刷爆朋友圈的Tuber浏览器到底什么来头”，其中援引浏览器的出品方报道称，Tuber已经通过相关主管部门的审核，获得上线经营许可，目前APP并在国内各大应用商店已经上线。名为“拾黑”的自媒体账号表示，“有备案”的拿到了许可，“未免对这个应用产生了兴趣。”

然而截止到10月10日，在新浪的相关网站上已经无法看到这篇文章。同时在安卓的Goggle Play应用商店以“Tuber”、“Tuber 浏览器”、“Tuber Browser”为关键词搜索，也无法站到下载获得该应用软件的任何信息。搜索中国腾讯公司提供的APP下载商店“应用宝”，也无法找到相关软件的信息。

路透社报道称，Tuber的出品方是奇虎360旗下的一家企业，通过第三方安卓商店提供下载服务。而奇虎360是中国最大的网络安全技术公司，该软件曾经被下载了数百万次，但无法在苹果的APP引用商店中找到。

China Seniorenmodels Glamma Beijing (Reuters/T. Wang)

用户：Tuber是一款“钓鱼”软件

“九不准和“七条底线”

部分用户通过YouTube等渠道表示，该软件下载时要求用户进行手机号码实名认证，并承诺遵守中国官方有关网络管制“九不准”和“七条底线”的规定。2016年6月，中国国家国家网信办表态将集中清理网络中违反“九不准”、触犯“七条底线”的违法违规有害信息，大力净化跟帖评论空间。

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中国有着严格的审查制度。那么，如果可以自由访问互联网，民众是否会积极浏览敏感内容？斯坦福大学的调研发现，即便是帮网民拆了"防火墙"，大多数中国人也并不爱去"墙外"看看。

德国之声专栏作者Frank Sieren认为，将TikTok和WeChat逐出美国，与在中国禁脸书和谷歌同样短视。此举只会损害当事国自己。对欧洲而言，则需要有明确的游戏规则。

离70周年国庆日越来越近，中国官方的维稳措施也全面展开，包括网络维稳。就连一直力挺防火墙的《环球时报》主编胡锡进也感叹"上外网极其困难"。中国各大官媒则无一不报道习近平对网络安全宣传周做出的"重要指示"，其中一点就是"要提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感"。

今年的10月29日是互联网诞生50周年纪念日。互联网的诞生和普及让人类社会走进第三次工业革命。有人说，第三次工业革命是人类历史上规模最大、影响最深远的科技革命。然而，中国在享受互联网技术带来的红利的同时，特别是在最近几年不断加强对网络的审查监管力度。

为了招揽更多国际游客，海南省计划向外国人提供非实名互联网帐户，以使用Facebook、Twitter和YouTube。

中国的阿里巴巴集团旗下的阿里云在疫情期间推出新的服务：帮助外国大学避开互联网管制，让回国的中国学生能继续上课。

按照中国网信办的说法，“九不准”的范畴包括危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一，损害国家荣誉和利益以及煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的信息。“七条底线”包括“法律法规底线”、“国家利益底线”、“社会主义制度底线”、“社会公共秩序底线”和“道德风尚底线”。多年来，中国官方以危害国家安全、颠覆政权、煽动民族仇恨等罪名，关押、审判了一大批异见人士。

名为“田间士 ”的YouTube用户在相关新闻下评论称：“注册那一页上就给你弄了个：“七条底线”，“九不准”，我一看要手机注册就删掉了。”更有许多用户表示，Tuber浏览器的推出是中国当局“钓鱼”之举，通过提供有限自由浏览互联网的服务，将所谓违法浏览境外互联网内容的用户“一网打尽”。

生活在北京的互联网技术专家科比告诉德国之声，Tuber这类的所谓免VPN翻墙浏览器其实早就存在，但之前大多是技术公司获取用户个人信息的工具。这类浏览器多在用户协议中明确指出提供方可以收集用户信息，不用特别通知。但是目前在360应用商店中也完全找不到这款浏览器。中国国内互联网的搜索也找不到任何有关Tuber浏览器的信息。

路透社在该浏览器还能下载的时间段对其进行了试用，发现这款浏览器虽然可以让用户访问国际互联网，但是有关香港和1989年天安门民主运动遭镇压的内容仍然被屏蔽。

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