TitTok粉丝怒怼特朗普:你不用脑子是吗？

（德国之声中文网）一位在TikTok走红的明星写歌嘲笑特朗普禁用TikTok的念头。她的用户名为@ maya2960，本周一（8月3日）发表说唱歌曲《说说特朗普》（ Trump Freestyle），迅速在TikTok上获得上百万的观看和50万点赞。



"小唐尼，你不用脑子是吗？这可不像一个商人哦。"她唱道，"你可以禁止这款应用，又会出来新的应用。有需求就必然有供应。"

歌词中承诺说，TikTok用户将会坚持战斗，绝不妥协，并引用了美国宪法第一修正案反对政府审查，捍卫言论自由。

另一个引人注目的短片的标题是"我试图说服特朗普让我们保留TikTok"的标题，视频中一个女人将她的脸染成橙色，砌上砖墙。

美国喜剧演员丹尼尔斯（Elijah Daniels）在推特上和他的TikTok粉丝道别，谴责特朗普领导无方导致新冠病毒荼毒生灵，随后又想要夺走一个让人们精神振奋的应用。

20位粉丝总数超过1亿的TikTok明星在自媒体平台《媒介》（Medium）上发表致特朗普公开信，反对禁止该款应用。

公开信中写道："与TikTok上即时拍下的欢乐和搞笑相比，Twitter这个被仇恨主导的虚拟世界什么都不是。"

"因此，与其消灭TikTok，不如利用这次机会通过公开募股分拆美国的TikTok，或者让它出售给美国公司，让资本主义而不是政府来解决这个问题。"

特朗普周一表示，给TikTok 6个星期的时间，将其在美国的业务出售给一家美国公司，否则就会关闭。他同时希望美国政府从交易中抽成。特朗普说："它必须是一家美国公司……所有者必须在这里"， "我们不希望有任何安全问题。"

特朗普说，微软正在与TikTok进行谈判。TikTok在全球拥有多达十亿用手机制作60秒短视频的用户。

但是美国官员认为，该款应用可能会与中国情报部门共享数百万美国人的个人数据，构成了国家安全风险。特朗普责令TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）在9月中旬前达成协议。 特朗普说，无论成交价如何，其中 "非常可观的一部份"应该要进入美国国库，因为"是我们促成了这笔交易"。

特朗普将这个要求比作房东向租户私下收取额外费用。事实上，这种做法在包括纽约在内的世界各地都是非法的。这位亿万富翁总统在纽约建立了自己的房地产帝国。

一些TikTok用户怀疑，特朗普总统的威胁与该款应用在活动人士中受欢迎有关，例如种族歧视抗议者。

6月，大批"韩流饭"（韩国音乐迷）预订了并不打算使用的门票，推高了特朗普总统在俄克拉荷马州集会的期望值，让特朗普尴尬收场。此前，俄克拉荷马州塔尔萨市这场集会作为特朗普参选连任的重大活动而大肆宣传。特朗普竞选团主席在推特上说，门票预订已超过100万张。但是，据当地消防部门统计，只有6200人到场。

@ maya2960唱道："在塔尔萨出丑之后，我不认为这纯属巧合：突然之间，你想要禁止TikTok。"

上述公开信说，TikTok吸引了一代人，他们在互联网上度过了自己的童年，他们在Facebook和Google等网络巨头主导的虚拟世界之外，发现了自己的平台。

"对于该款应用如何收集用户数据，的确令人担忧，美国应该回应。"公开信联署者说，"但是具有讽刺意味的是，它是第一家挑战那些终结互联网开放的巨头的公司。"

美国投资银行Wedbush分析师艾维斯（Dan Ives）在给投资者的一份报告中说，微软收购TikTok的可能性很大。 艾维斯说："微软收购TikTok将是一场政变。"他指出，这笔交易估值大约为400亿美元。

微软通过为用户提供软件服务而发展壮大，但是除了Xbox之外在游戏市场无所作为。 艾维斯认为，TikTok将是在社交媒体领域挑战Facebook的机会。



张平/ 达扬 （法新社）

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