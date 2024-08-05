TikTok Lite奖励功能在欧盟境内永久撤销 欧盟《数字服务法》颁发之后的首例案件宣告结案：TikTok承诺永久撤销在欧盟境内的TikTok Lite奖励功能。欧盟对TikTok进行的关于广告透明度、未成年人保护、有害内容和上瘾风险的另案调查于今年2月启动，目前仍在进行之中。

（德国之声中文网） 欧盟委员会周一（8月5日）宣布，中国公司拥有的视频分享平台TikTok已承诺永久撤销在欧盟境内的TikTok Lite奖励功能，此举合乎相关法律规定。

该委员会结束了对TikTok Lite奖励功能的调查，并了结了这起根据欧盟《数字服务法》(DSA)发起的首例案件。

TikTok Lite是TikTok的简易版，于今年3月在法国和西班牙上线。它针对较慢的网络连接进行了优化，内存使用量更少。它可以让18岁以上的用户赚取积分，积分可以兑换代金券或礼品卡。

欧盟委员会4月对该功能展开调查，希望TikTok展示它是如何评估该计划的成瘾性和心理健康风险的。《数字服务法》要求大型平台管理各种风险，包括非法内容传播的风险和对消费者特别是未成年人的伤害风险。

委员会宣布调查并警告称，如果TikTok在48小时内不能证明该功能不会带来严重伤害，将下令暂停奖励功能。随后，TikTok宣布自愿暂停该项计划。

欧盟委员会执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）在一份声明中说："具有上瘾效果的平台设计特性会威胁用户的福祉。"

"这就是为什么我们根据《数字服务法》让TikTok的承诺具有法律约束力的原因。"她说，并称TikTok撤销该计划的决定是"对整个社交媒体行业发出的明确信息"。

TikTok发言人表示，该公司"很高兴达成友好解决方案，并已撤销TikTok Lite奖励计划"。

欧盟委员会还表示，TikTok已合法承诺不通过其他计划引入奖励功能。任何违反此承诺的行为都可能导致根据《数字服务法》进行罚款。

此外，欧盟对TikTok进行的关于广告透明度、未成年人保护、有害内容和上瘾风险的另案调查于今年2月启动，目前仍在进行之中。

（德新社）

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