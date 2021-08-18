TikTok：︀未向中国政府提供用户数据

（德国之声中文网）TikTok高层周二（10月26日）出席美国国会首次针对该应用程序所召开的听证会，面对议员严厉提问，该高层表示Tiktok没有向中国政府提供用户数据。

TikTok的美洲公共政策负责人贝克曼（Michael Beckerman）是该公司首位在美国国会作证的高层。他在被问及当中国政府要求交出数据，TikTok会不会拒绝时，强调公司不会与北京方面分享资料。

听证会上，多名共和党议员对TikTok的运作提出质疑。共和党参议员布莱克本（Marsha Blackburn）表示对TikTok关于音频和用户位置的数据收集感到担忧，她担心中国政府有可能获得这些信息。

布莱克本质疑贝克曼，若中国政府要求提供数据，TikTok能否拒绝？贝克曼回答说：「我们不与中国政府分享信息。」

贝克曼作证时还说，TikTok的美国用户数据被储存在美国，并在新加坡进行备份。并称「我们有一个世界着名的美国安全团队负责管理数据」。

观看视频 02:00 TikTok为何叫人上瘾?

共和党参议员图恩（John Thune）说，TikTok的内容演算法超过了脸书，因为该应用程序以快速了解用户闻名，并向用户提供他们认为有趣的视频。贝克曼说，TikTok愿意提供该应用程序的演算法模式，再由独立专家进行审查。

另外，YouTube和Snapchat的高层也出席这场听证会，民主党参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）批评这三家公司让年轻人受到欺凌，有时还把他们导向有害的信息，像是与性有关的游戏或厌食症。这些高层们回应称，他们的公司始终努力在创造有趣的用户体验，并排除危险或不愉快的内容。

特朗普企图禁TikTok

美国前总统特朗普试图要禁止TikTok在美国境内服务，但因面临法律挑战，从未正式生效。当时他称Tiktok收集了美国用户的数据，对美国国家安全构成威胁。

拜登上任后撤销了特朗普的禁令，但要求对各种外国控制的应用程序进行更广泛的审查。今年8月，美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）曾敦促拜登阻挡TikTok在美国发展。科技媒体The Information报导，中国官方已入股TikTok的北京母公司字节跳动。

「北京的侵略性清楚地表明，该政权将TikTok视为党国的延伸，美国需要这样看待它。」卢比奥在一份声明中说：「我们必须建立一个标准框架，要求高风险的丶位于外国的应用程序在美国电信网络和设备上运营之前，必须满足这些标准。」

（路透社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。