Tiktok遭印度禁用喊冤 中批「不符合印方利益」

(德国之声中文网) 就在印度政府大规模禁止中国app的隔天，Tiktok在周二(6月30日)否认与中国政府分享使用者信息。

TikTok的印度负责人甘地(Nikhil Gandhi)发表声明说，该公司「没有与任何外国政府－包括中国政府－共享在印度用户的任何信息。」

他也说:「就算未来Tiktok被要求这么做，我们也不会照做」。他说「成千上万的使用者、艺术家、故事创作者、教育者和表演者...以此维生。」

印度政府周一 (6月29日) 出于国家安全和隐私方面的考量，禁止民众使用59个中国手机app，包括非常流行的TikTok和微信。

印度政府对中国app下达的禁令要如何执行还不明确，但已经在手机上下载Tiktok的印度用户在周二晚间已经无法开启app。

中国批印度禁令不符合利益

中国外交部发言人赵立坚在记者会上被问及印度出于国家安全考虑，封禁几十个中国手机应用，赵立坚表示:「我想强调，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。」

他说，印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。他说: 「中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合印方自己的利益。」

边境冲突激发印度反中情绪高涨

中印日前的边境冲突事件在印度引起民愤，人们走上街头进行大规模的抗议。有人呼吁取缔中国企业。一个酒店工会上周则表示，他们不允许中国客人入住他们的酒店。

虽然印度强烈依赖中国制手机，中国手机在印度甚至有接近65%的市占率，但中国手机品牌也受到反中情绪压力。例如中国智能手机制造商小米公司，尽管在印度市场占有率超过30%，近日也致力于宣传自己是一家符合印度政府 「印度制造 」口号的公司。

张慈/杨威廉 (法新社)