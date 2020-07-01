TikTok退出香港 美国考虑禁止抖音海外版

（德国之声中文网）据路透社报道，中国互联网企业字节跳动旗下的短视频应用TikTok表示，该公司将在数日内退出香港市场。这是中国在香港实施新的国安法之后，做出回应或调整的又一家国际性社交媒体运营商。



TikTok的一位发言人周一在回答路透社的相关询问时表示，"考虑到近期的事件，我们决定停止在香港运营TikTok应用"，但他并没有直接提到港区国安法。



脸书、谷歌和推特已经表示，在谨慎评估新法影响前，暂时不会配合香港政府按照《港区国安法》要求社交媒体平台提供用户资料的请求。



TikTok之前也曾表示，不会遵守中国政府提出的审查内容或访问TikTok用户数据的任何要求，也从未被要求这样做。但此次出台的港版国安法显然让国际互联网公司面对新的挑战。



国安法第九条规定，"对学校丶社会团体丶媒体丶网络等涉及国家安全的事宜，香港特区政府应当采取必要措施，加强宣传丶指导丶监督和管理"。香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华指出，这里明确是要对媒体和互联网公司有所管制，他认为，"根据港区国安法，在香港运营的公司可能会被要求提供（用户）资料"。

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如果不配合，会被视为违反国安法，但如果交出用户资料，则与企业承诺、国际通用的数据和隐私保护原则相违背。"一些在港有业务的互联网公司现在看到有一个危险"，傅景华说："在香港可能遇到一些法律上的风险，这跟他们在其它地方要遵守的法律、人权上的要求是不同的。"



"仍是中国公司"

美国国务卿蓬佩奥周一在接受福克斯新闻（Fox News）采访时表示，美国正在考虑禁止TikTok这样的来自中国的社交媒体应用。部分美国国会议员一直对TikTok处理用户数据的方式有忧虑，并担心该公司与中国情报部门合作。上周，印度宣布禁止TikTok等59个中国公司的手机应用。





美国国务卿蓬佩奥

TikTok是唯一一个走出中国、在国际上广泛赢得用户的社交媒体应用，其成功得益于与中国市场的切割。母公司字节跳动在中国大陆的同一视频应用抖音与其"国际版"TikTok其实是两个完全独立运营的公司。TikTok的设计令中国大陆网民无法登陆，用户个人数据等适用的规定也与中国不同，目的是面向国际用户市场。但现在看来这一策略并不是一直能奏效。



傅景华指出，"在目前中国与很多国家有矛盾的情况下，很多人眼里的TikTok还是一个与中国有密切关联的公司。尽管公司的架构是分开的，还是会被看作是一个中国公司。它跟国际上其它的法律规定，还是有矛盾在里面的。"



抖音进军香港？

分析公司Sensor Tower的数据显示，截至今年第一季末，TikTok在全球通过苹果和谷歌应用商店的下载次数已超过20亿次。路透社援引一位知情人士说，香港地区对该公司来说是一个很小的亏损市场。去年8月，TikTok的报告数据显示其在香港有15万用户。



字节跳动发言人称，目前公司并不打算把抖音推向香港市场。但路透社援引的另一名知情消息人士称，香港的抖音用户多过TikTok，中国内地用户可以在内地下载或是通过切换帐号的方式下载。"抖音在香港有很多用户，将继续服务当地用户，"字节跳动中国区CEO张楠在一份声明中表示。