TikTok“追求者”甚众 甲骨文亦有意收购

（德国之声中文网）路透社引述消息的人士的话说，甲骨文对TikTok在美国、澳大利亚和新西兰的业务展示出兴趣，目前正在准备提出自己的收购方案。如果这些消息都属实，那么微软收购TikTok案将迎来一个强有力的竞争对手。此前虽然推特公司也曾表示有意参与收购，但是市值仅为约300亿美元的推特并不被看好。

8月初，美国总统特朗普表示，他同意给与字节跳动45天的时间，与微软协商出售TikTok的事宜。在此之前，特朗普曾表示计划禁止TikTok在美国使用，而且他还曾一度驳回过将TikTok出售给微软的计划。

但在特朗普与微软执行长纳德拉(Satya Nadella)进行讨论后，微软在一份声明中称，将继续就收购中国互联网巨头字节跳动旗下的短视频手机应用TikTok进行磋商，并称计划在9月15日前完成谈判。

甲骨文公司联合创始人、董事长及最大股东埃里森 （Larry Ellison）是美国高科技企业高端人士中为数不多的支持特朗普的一位。美国《华尔街日报》报道称， 今年早些时候， 埃里森曾在家中为特朗普举办了一场筹款活动。该公司首席执行官凯芝（Safra Catz）也曾于2016年在特朗普过渡团队的执行委员会工作过。

昨天（8月18日），在被问及甲骨文是否会是TikTok的合适买家时，特朗普表示：“我认为甲骨文是一家很不错的公司，我觉得该公司的所有者是一个很了不起的人。我认为甲骨文肯定能应付得来。”

《华尔街日报》还报道称，虽然甲骨文并不如微软那样财力雄厚， 但知情人士表示，“TikTok一直在寻找能够给其带来所需工程专业知识的收购者，以便在被字节跳动剥离后能够维持业务正常运行。甲骨文一直在扩大自身的云计算业务，并可能将TikTok在美服务转移到自己的服务器上”。

洪沙/叶宣 （路透社、华尔街日报）

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