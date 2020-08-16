TikTok“追求者”甚众 甲骨文亦有意收购

据消息人士透露，甲骨文公司有意参与收购字节跳动子公司TikTok在美业务。据悉，甲骨文已经和字节跳动的两个现有股东红杉资本和泛大西洋投资集团接洽。这是继微软和推特之后第3家表示有意收购海外版抖音TikTok的互联网巨头。
（德国之声中文网）路透社引述消息的人士的话说，甲骨文对TikTok在美国、澳大利亚和新西兰的业务展示出兴趣，目前正在准备提出自己的收购方案。如果这些消息都属实，那么微软收购TikTok案将迎来一个强有力的竞争对手。此前虽然推特公司也曾表示有意参与收购，但是市值仅为约300亿美元的推特并不被看好。
8月初，美国总统特朗普表示，他同意给与字节跳动45天的时间，与微软协商出售TikTok的事宜。在此之前，特朗普曾表示计划禁止TikTok在美国使用，而且他还曾一度驳回过将TikTok出售给微软的计划。
但在特朗普与微软执行长纳德拉(Satya Nadella)进行讨论后，微软在一份声明中称，将继续就收购中国互联网巨头字节跳动旗下的短视频手机应用TikTok进行磋商，并称计划在9月15日前完成谈判。
甲骨文公司联合创始人、董事长及最大股东埃里森 （Larry Ellison）是美国高科技企业高端人士中为数不多的支持特朗普的一位。美国《华尔街日报》报道称， 今年早些时候， 埃里森曾在家中为特朗普举办了一场筹款活动。该公司首席执行官凯芝（Safra Catz）也曾于2016年在特朗普过渡团队的执行委员会工作过。
昨天（8月18日），在被问及甲骨文是否会是TikTok的合适买家时，特朗普表示：“我认为甲骨文是一家很不错的公司，我觉得该公司的所有者是一个很了不起的人。我认为甲骨文肯定能应付得来。”
《华尔街日报》还报道称，虽然甲骨文并不如微软那样财力雄厚， 但知情人士表示，“TikTok一直在寻找能够给其带来所需工程专业知识的收购者，以便在被字节跳动剥离后能够维持业务正常运行。甲骨文一直在扩大自身的云计算业务，并可能将TikTok在美服务转移到自己的服务器上”。
洪沙/叶宣 （路透社、华尔街日报）
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特朗普再度加大对TikTok及其母公司字节跳动施压。这位美国总统签署行政令，要求字节跳动在90天内销毁其手中的美国用户数据，并从TikTok撤资。 此外，他还称，正在考虑是否也禁止阿里巴巴等中企在美运作。
有内部人士透露，推特有意收购TikTok的美国业务。有两名消息人士周末向路透社透露，推特已与抖音母公司"字节跳动"取得了联系。不过，普遍认为科技巨头微软仍是最有机会的买家。
TikTok命运未卜。特朗普同意微软与TikTok继续谈收购交易，但限期仅到９月１５日。如果不能与微软或其它公司谈成收购，那么TikTok的美国业务将被禁。德国专家认为，这一纠纷是美中战略冲突的一部分，也凸显了美国现行的经济政策。