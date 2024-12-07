TikTok败诉：法官裁定其禁令不违反言论自由

美国联邦法院作出裁定，驳回TikTok及其中国母公司字节跳动对美国政府提出的诉讼案，这意味着该公司可能将面临在美全面被禁。但特朗普的态度前后发生变化，他将如何“拯救TikTok”？

（德国之声中文网）美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院周五（12月6日）作出裁定，驳回社交媒体平台TikTok及其中国母公司字节跳动对美国政府提出的诉讼案。

该裁决认为，美国国会今年4月通过的一项法案并不违反美国宪法第一修正案所保护的言论自由。该项法案随后经由拜登总统签署成为正式法律。该法律要求TikTok在2025年1月19日前与母公司剥离，否则将从美国的应用商店中下架。理由是，中国政府可能通过TikTok获取美国数据并施加政治影响。

法官认为，该法律符合长期以来的监管惯例，美国国会并无意压制特定的表达方式。

TikTok仍然可以向美国最高法院提起上诉。

TikTok声称出售"完全不可行"

TikTok在诉讼中指出，该法律要求它与中国母公司字节跳动分离，在商业、技术和法律上"完全不可行"。

该法律要求字节跳动在明年1月19日之前完成TikTok的剥离。如果交易谈判取得进展，美国总统拜登可以延期三个月。然而，TikTok明确表示，从公司的角度来看，这种情况不会发生。

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TikTok在诉讼书中表示："毫无疑问，这项法律迫使TikTok在2025年1月19日之前关闭，这将让1.7亿美国用户失去一种无法通过其他方式复制的交流方式。"

据媒体报道，字节跳动根本不打算就出售TikTok进行谈判。

TikTok背后的中国影子

在美国的大多官员看来，字节跳动是一家中国公司。

TikTok则反驳称，字节跳动约60%的股权由西方投资者持有。该公司的总部位于加勒比地区的开曼群岛。

然而，美国政界人士认为，该公司的中国创始人通过约20%的股份拥有更高的投票权，并且字节跳动的总部设在北京，无法摆脱中国政府的影响和操控。

与此同时，TikTok在诉讼中指出，中国政府可能会阻止出售由中国开发的推荐算法，而这正是该应用的核心技术。

该算法决定了TikTok的推送内容，并且能够高度精确地分析用户在特定话题视频上的观看时长等行为数据。

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TikTok称将上诉至最高法院

TikTok和字节跳动预计将向最高法院提出上诉，但尚不清楚高院是否会受理此案。

TikTok在周五的一份声明中表示，它和字节跳动正准备将案件提交最高法院，并称最高法院"在保护美国人言论自由方面有着既定的历史记录"。

"我们期待他们在这一重要的宪法问题上继续维护这一原则，"公司发言人说道。

乔治华盛顿大学法学院教授艾伦·莫里森（Alan Morrison）表示，由于案件提出的新颖法律问题，预计最高法院会受理此案。这样的话，两家公司的律师仍需说服法院给予紧急暂缓令，以防止政府在法律规定的2025年1月19日剥离期限前强制执行相关措施。

TikTok内容创作用户蒂芙尼·切安奇（Tiffany Cianci）表示，她对法院周五的裁决结果并不感到惊讶，因为下级法院通常在此类案件中支持行政部门。她认为，TikTok在最高法院的胜算更大。

"我相信，接下来的阶段更有可能为TikTok用户和整个TikTok带来胜利，"切安奇说道。

特朗普在第一任期内曾试图禁用TikTok，但在本次竞选活动中持相反立场。 图像来源: Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance

特朗普态度的前后变化

另一个变数来自当选总统特朗普。他在第一任期内曾试图禁用TikTok，但在本次竞选活动中持相反立场。

特朗普的过渡团队尚未透露他计划如何兑现"拯救TikTok"的承诺。但发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）上月在一份声明中表示，特朗普计划"履行"竞选承诺。

按照法律要求，特朗普于2025年1月20日上任后，其司法部将负责执行法律，并惩罚任何可能的违规者。也就是说，届时任何违反禁令的应用商店，以及支持TikTok的互联网托管服务，都将受到处罚。

有人猜测，特朗普可能会利用总统行政权力在法律框架内寻找其他解决方案。

如何"拯救TikTok"？

捍卫民主基金会（FDD）中国项目高级主任克雷格·辛格尔顿（Craig Singleton）表示，执法裁量权或行政命令不能凌驾于现行法律之上，这限制了特朗普单方面采取行动的空间。

特朗普可能采取的其他选项包括：援引法律条款来决定TikTok的出售或类似交易是否符合要求，即令其摆脱"外国对手"的控制。另一个选项是敦促国会废除该法律。但这也需要得到共和党议员的支持，而后者大多支持让TikTok脱离中国公司的控制。

密歇根州共和党众议员、众议院中国问题特别委员会主席约翰·穆尔纳尔（John Moolenaar）在周五发表的一份声明中表示，他"乐观地认为特朗普总统将促成TikTok的美国接管"，并允许其继续在美国运行。

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有人想要购买TikTok吗？

字节跳动表示不会出售TikTok。即使它愿意，中国2020年颁布的出口管制法规也可能阻止其出售TikTok的核心算法。

这意味着，如果没有算法，买家只能购买一个缺乏核心技术的平台空壳，这将大大降低其吸引力和价值。

尽管如此，包括特朗普的前财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）和亿万富翁弗兰克·麦考特（Frank McCourt）在内的一些投资者表示有兴趣收购TikTok。

本周，麦考特旗下"自由项目"（Project Liberty）的一名发言人表示，参与竞标的投资者已非正式承诺出资超过200亿美元。但该发言人未透露竞标者的身份。

（综合报道）

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