TikTok请求暂缓封杀 传特朗普会晤周受资

TikTok将于1月19日开始在美国被禁用，公司向美国最高法院递交了暂缓实施请求，希望新政府参与对封禁该平台的评估。候任总统特朗普对TikTok的态度似乎在过去数年里发生了转变。

（德国之声中文网）TikTok及母公司字节跳动（ByteDance）周一（16日）向美国最高法院提出一项紧急申请，要求最高法院针对美国政府对TikTok发出的禁令发布暂缓执行。上周五，美国上诉法院驳回了TikTok的暂缓请求。

TikTok在交给最高法院的文件中表示，适度延后实施TikTok禁令，将为最高法院审查和新一届政府评估此事留下一点空间，"避免美国民众与世界各地沟通的重要渠道被关闭"。

TikTok律师指出，暂缓实施禁令可防止该平台的用户在美国当选总统特朗普就职前一天被噤声，并允许新政府就这场争议发表意见。TikTok在美国有1.7亿用户。

拜登总统于今年4月签署了针对TikTok"不卖就禁"的法律，理由是其对美国公民存在数字风险并操纵政治影响力。该法律责令字节跳动最晚必须在明年1月19日前将该平台出售给非中资所有者，否则苹果、Google旗下应用程式商店会禁止用户下载或更新TikTok，也会停止相关网路服务，等同在美国境内封杀该平台。

字节跳动公司则强调"不能也不会"出售在美国的业务，中国政府也多次批评美国做法，称美方"有罪推定"且打压TikTok，并宣称中国政府"从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式，为中国政府采集或提供位于外国境内的数据、信息和情报"。

除美国外，TikTok在欧洲也遭遇难题。周二（12月17日），欧委会宣布对该平台是否参与了罗马尼亚大选的操纵活动开启调查程序。前不久，罗马尼亚亲俄人士意外当选该国总统后，罗马尼亚最高国防委员会对TikTok扮演的角色提出严正指责。

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特朗普会晤周受资，改主意了？

值得关注的是，明年1月即将上任的特朗普在前一次任期内曾支持禁用TikTok，2020年发布行政命令试图封禁TikTok，当时他称TikTok的"风险是真实存在的"，后来该禁令被联邦法官裁定无效。

不过，目前特朗普的立场似乎出现了变化。在佛州的一场新闻会上，当被问及他是否阻止TikTok在美国被禁时，特朗普表示："我对TikTok有一种温暖的情感。"

他透露，在竞选期间，他18岁的儿子巴伦向他介绍了TikTok上的一些网红。"我当时问，'那是谁？告诉我。'巴伦回答说，'爸爸，你在开玩笑吧。我不信你居然不知道（他是谁）'。"

特朗普认为，TikTok曾帮助他在竞选活动中与年轻选民建立联系，描述了他如何在这个平台上接受采访，并称其"挺可爱的"。

不过，就11月初总统选举结果出炉后的数字看，超过一半的年轻选民把票投给了卡马拉·哈里斯，但另一方面，与2020年的大选相比，特朗普在这一年龄群体中的支持明显上升。

《华尔街日报》引述一名知情人士称，特朗普16日在佛州海湖庄园与TikTok执行长周受资举行了会面。

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（德新社、美联社等）

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