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TikTok誓言抵抗美国分家令：我们会赢

2024年4月25日

美国总统拜登已将TikTok剥离法案签署为法律，要求TikTok在限期内与中国母公司字节跳动切割业务，否则就可能在美国遭封杀。TikTok表示将采取法律措施而且会获胜；各界又如何回应？

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TikTok在美国有1.7亿用户，若它在美国遭到全面禁用，可能引起强烈反弹。
TikTok在美国有1.7亿用户，若它在美国遭到全面禁用，可能引起强烈反弹。图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

（德国之声中文网）美国总统拜登週三（4月24日）签署法案，将迫使字节跳动公司出售TikTok的美国业务，否则TikTok可能在全美遭禁用；随后，TikTok执行长周受资发布影片告诉民众：“请放心，我们不会离开……事实和宪法都站在我们这边，我们预期会再度获胜。”

周受资说：“不要搞错，这就是对TikTok的禁令。”他强调，在公司采取法律措施迎击新法案之际，TikTok会持续运作。

根据法案要求，字节跳动要在明年1月19日之前找到非来自中国的买家，向其出售TikTok在美国的业务；若交易协议在期限前已接近底定，拜登也可能再额外授权90天的时间。如果字节跳动和TikTok未达成法案要求，苹果、谷歌等企业则会被要求在应用程式商店下架TikTok，且字节跳动也无法再提供程式更新和软件修复服务给用户。

美国众院通过TikTok法案 周受资拍片回应

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）强调，拜登签署的法案并不是“禁令”，而且“不代表白宫不希望美国人使用TikTok”。她说这件事关乎的是美国国安，关乎“中国（对TikTok）的掌握”。

中国外交部发言人汪文斌今年3月曾表示：“如果所谓‘国家安全’理由可以用来任意打压别国优秀企业，那就毫无公平正义可言。看到别人的好东西，就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑。”

美中之间的网络与科技战持续延烧。上週，苹果公司表示中国政府以“国安忧虑”为由，下令其在中国的应用程式商店移除Meta旗下的WhatsApp、Threads等社媒软件。

法律战开打

TikTok的反对者担忧，TikTok让北京能够影响美国人在平台上看到的内容，甚至操弄风向。也有人质疑，中国政府可依法要求TikTok的中国母公司字节跳动提供用户数据，恐怕会让美国使用者的资讯落入中国手中；但TikTok多次否认，称从未提供用户资料给中国政府。

针对可能的美国禁令，字节跳动主张这违反美国宪法第一修正案保障的言论自由。美国公民自由联盟（ACLU）也曾批评，TikTok的禁令或分家令，将会“为政府过度控制社媒平台，开创一个令人担忧的全球先例”。

禁用TikTok 印度早已先行一步

法律专家认为，美国政府必须在法庭上证明国安或其他美国利益确实受到威胁，还要证明法案的内容只针对解决国安等特定的问题，而不是在限缩人民言论自由。

TikTok已表示将采取法律措施对抗分家令；事实上，这并不是TikTok与美国各级政府第一次展开法律战。去年底，美国蒙大拿州的法院也以州政府越权、侵犯用户言论自由为由，暂时阻止了该州全面禁用TikTok；2020年，时任美国总统特朗普尝试禁止TikTok的努力，也遭法庭挡下。

特朗普政府曾试著促成美国企业甲骨文（Oracle）、沃尔玛（Walmart）共同买下TikTok股份，但协商最后无疾而终。即使是现在，TikTok要找到买家仍然不容易，因为这需要巨额资金；而出于反垄断考量，科技巨头Meta、谷歌等企业可能不被允许收购TikTok。

如今再度寻求总统大位的特朗普，现在对TikTok立场大转弯。特朗普近期表示他反对禁止TikTok，因为这会让脸书母公司Meta渔翁得利；本週一（22日），他还曾要选民注意：如果Tiktok真的被禁，要负责任的就是拜登。

美国年轻人怎么看？

据美国皮尤研究中心（Pew Research Center）去年11月的调查，30岁以下的美国成人约有三分之一平时一般从TikTok接收新闻。美联社与芝加哥大学诺克公共事务研究中心今年1月合作的民调则显示，在美国，30岁以下成人将近五成反对禁用TikTok；成人整体而言有35%反对。

TikTok在美国约有1.7亿用户，就连拜登总统及其竞选团队今年初也投身TikTok，希望藉此吸引更多年轻选民支持。拜登竞选团队24日亦表示将会继续使用TikTok；但2022年底，拜登曾签署法案，禁止美国政府员工在政府的手机使用TikTok。这一系列举措，遭质疑自相矛盾

在TikTok上拥有超过65万追踪者、有“Z世代历史学家”之称的网红格林（Kahlil Greene）说：“拜登政府一边支持TikTok禁令，一边又为了竞选而使用TikTok，这之中存在著一种虚伪……我认为这说明拜登和他的人也知道TikTok的力量与必要性。”

格林认为，年轻选民对拜登政府因应以哈冲突做法的不满，跟TikTok分家法案的争议结合在一起，对拜登带来了政治问题。

拜登方面则反驳了其对TikTok态度“自相矛盾”的批评。他的选举团队副总监弗莱厄蒂（Rob Flaherty）表示：“如果我们说民众取得跟总统有关的任何资讯来源是没有用处的，这样就太愚蠢了。”弗莱厄蒂称，拜登团队自2020年选举期间便与TikTok网红有过合作关系，而从那时到现在，TikTok影响力有增无减。

但弗莱厄蒂也说，盡管拜登竞选团队合作的部分网红对于TikTok分家令有疑虑，但他不认为这会严重冲击大选。“年轻选民不会针对TikTok投票……他们会针对议题投票，这些议题是在TikTok上讨论，但也会在其他地方讨论。”

台湾年轻人怎么看美国推TikTok禁令？

（美联社、路透社、法新社）

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