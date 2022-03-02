 TikTok被指在德国审查“彭帅”、LGBTQ和纳粹词汇 | 科技环境 | DW | 25.03.2022

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科技环境

TikTok被指在德国审查“彭帅”、LGBTQ和纳粹词汇

根据一份报告，在德国，风靡全球的中国社媒平台TikTok对包含某些术语的帖子进行屏蔽。TikTok则表示，这是其算法缺陷所导致的。另一项研究指出，TikTok算法导致用户会收到有关乌克兰战争的假新闻。

被TikTok屏蔽的词语列表中也包括中国网球明星彭帅的名字

被TikTok屏蔽的词语列表中也包括中国网球明星彭帅的名字

（德国之声中文网）德国三家公共广播的一份研究报告指出，TikTok（海外版抖音）在德国运行着一套值得质疑的词语过滤系统。

根据NDR、WDR和ARD“每日新闻”的研究，Tiktok屏蔽了包含纳粹、LGBTQ文化和网球运动员彭帅有关德语词汇的帖子。这被称为“影子禁令”(shadowbanning)，意味着用户仍可以发布包含这些关键字的帖子，但其他人看不到帖子。

“色情”和“性”这类的词汇也被屏蔽， 这有可能是为了保护未成年人。然而，诸如“男同”、“同性恋者”、“LGBTQ”这样的词同样被屏蔽。其他被部分屏蔽的词还有“变性人”和“流亡政府”。

另外，“奥斯威辛”、“国家社会主义”（纳粹主义）等词也被屏蔽了。在德国文化中，对于大屠杀的了解和反思是非常重要的内容。

值得一提的是，“彭帅”也被指出现在被屏蔽词汇的列表中。Tiktok对此回应称，这是因为她的名字中包含“Hua”，这是一个贬义词，有时在奥地利被用来指称性工作者。

在回应媒体问询时，Tiktok答复，“我们建立了自动过滤潜在有害评论的机制”，并称正在全速工作，对程序进行改进。目前，TikTok移除了研究报告中发现的一些被屏蔽的术语。

观看视频 05:15

记者菲尔克(Catharina Felke)接受DW采访，谈TikTok的词语过滤（英文）

记者希望平台承担起责任

调查记者菲尔克（Catharina Felke）是发现该屏蔽名单工作组的成员之一，她告诉DW，该公司的公开承诺和他们的行动之间存在着“惊人的”差异。

“我们在研究中发现，与LGBTQI社群相关的术语受（影子）禁令影响特别大，但同时TikTok一直宣扬支持LGBTQI创作者，甚至对一些提供经济上的支持。他们还与大屠杀纪念馆一起开展了一项活动，以教育公众了解这个话题，然而同时他们却禁止奥斯威辛等词语，这当然使人们甚至很难就这个问题进行讨论。”

她呼吁科技公司承担责任，而不是让记者们去想办法。“作为一个社会，他们（科技公司）对我们在网上谈论的内容有着巨大的影响。问题其实是我们如何能让他们对其行为负责，而不是让我们的行为去适应他们不透明的规则"。

DW.COM

TikTok高层在美国国会听证会上向议员表示，为保障美国用户的数据，所有用户资料都储存在美国，并备份在新加坡。

今日头条、凤凰新闻、网易新闻以及天天快报的应用程序已在安卓商店被移除。专家认为，目前中国不论体制内还是体制外，所有媒体都要姓党，而党最不能容忍"擅自发布"。

“大声告诉我，今天是几月几日”， “小红书”6月4日在微博上这样问道。该微博账号很快被停用。不过其App和网站仍能正常访问。

因担心特朗普的行政令实施后，他和他的1,500名同事将失去工作，TikTok美国的技术产品经理Patrick Ryan以个人的名义于今年8月起诉特朗普政府。他告诉德国之声，该诉讼的目的是把TikTok的美国员工从中美两大政治强国的利益之争中解救出来。

社媒也要“姓党”

中国共产党对该国的科技企业保持着严格的把控，要求企业进行审查，从事有利于党风党纪的活动。

此前就有报告指出，TikTok在一些情况下对在中国被认为是颠覆性或争议性的词汇进行了审查，例如对LGBTQ术语的审查。其他遭审查的还有涉及新疆人权侵犯的内容。

上个月，德国《法兰克福汇报》报道称，TikTok对包含“劳教所”、“拘留所”、“劳动营”等词汇的视频字幕进行了审查。

关于乌克兰的假新闻

与此同时，TikTok推荐视频内容的可信度也受到了质疑。反虚假资讯机构NewsGuard近日发表了一份研究，称TikTok将用户引向有关乌克兰战争的假新闻。这份研究称，即便用户没有搜索乌克兰战争的相关内容，仍会收到有关战争的假新闻。

这份由8位作者联合撰写的调查指出，TikTok在用户注册该APP、浏览“For You Page”（为你服务页面）的40分钟内，就会收到有关乌克兰战争内容的推送，其中包含虚假、误导性内容，无论用户们是否在该平台上进行了相关搜索。

NewsGuard发现，搜索与冲突有关的术语，如“乌克兰”或者“顿巴斯”，会导致TikTok在其前20个结果中推荐多个含有虚假信息的视频。

据英国《卫报》3月21日报道，TikTok的一位发言人警告说，NewsGuard进行的实验只能对该应用程序在现实中的工作方式提供有限结论，因为未能模仿标准观看行为。这位发言人还表示，“会努力消除有害的错误信息，并帮助保护TikTok上的安全体验”。

《卫报》报道指出，TikTok近来有关战争的内容大幅增加，截至上周末，标记为#乌克兰的视频获得了超过300亿次的浏览。

NewsGuard在其研究中称，大量证据显示，TikTok缺乏有效的内容标签和审核，再加上它善于通过推送内容吸引用户，“这让该平台成为传播虚假信息的肥沃土壤”。

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观看视频 02:00

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