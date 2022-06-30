TikTok致函美参议员：未与中共分享美国用户数据

（德国之声中文网）TikTok本周试图向美国联邦参议员保证，它正在采取一切必要措施来限制来自美国境外对用户数据的存取，包括其中国母公司字节跳动（ByteDance）的员工。

据法新社报道，这家社交媒体公司周四（6月30日）以信函回复了9位美国共和党参议员关于其数据存储和访问政策的问题。这封信先由《纽约时报》发布，随后TikTok又向法新社证实了其内容。

为了回应美国当局先前的询问，TikTok在6月中旬表示，其所有美国用户数据现在都存储在由美国公司甲骨文（Oracle）运营的美国服务器上。在周四的信函中，TikTok证实了美国网络媒体BuzzFeed一篇文章中的说法，即中国员工可以访问美国用户的数据，但只能在受该公司“美国安全团队”监督的“强大的网络安全控制和授权批准协议”下进行。

该公司向参议员们重申，中共（CCP）从未要求提供美国用户的数据。TikTok表示，“我们没有向中共提供美国用户数据，如果被要求，我们也不会提供。”TikTok主管还表示，虽然字节跳动的工程师可以对该社交平台的算法进行研究，但新协议确保他们只能在甲骨文的计算环境中操作，而不能从中提取数据。

联邦通信委员会（FCC）委员、共和党人士布兰登·卡尔（Brendan Carr）6月底致信两家互联网公司的首席执行官，警告称短视频应用TikTok搜集了大量美国用户的敏感个人数据，而TikTok母公司字节跳动（ByteDance）在北京的员工可以获取这些数据。卡尔说：“TikTok不是一款普通的视频应用，那只是一层羊皮”，他写道： “它收集了大量的敏感数据，新的报告显示这些数据在北京被访问。

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这家流行社交媒体平台目前正在接受美国外国投资委员会（CFIUS）的评估，该委员会是一个跨部门政府审查委员会，负责评估外国投资对美国国家安全的风险。

美国前总统特朗普在任期间曾对TikTok数据安全表示担忧，并试图迫使字节跳动将它出售给甲骨文公司。特朗普还发布了行政命令，在美国彻底禁用TikTok，但这些命令未曾生效，后来被他的继任者拜登撤销。尽管如此，拜登总统还是责成他的政府评估外国公司拥有的社交媒体网站和应用程序的潜在风险。



（法新社，路透社等）

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