 TikTok称不会离开美国 传微软暂停收购谈判 | 经济纵横 | DW | 02.08.2020

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经济纵横

TikTok称不会离开美国 传微软暂停收购谈判

据《华尔街日报》周六（8月1日）报道，在特朗普总统周五威胁将禁止TikTok(抖音海外版）并反对微软收购TikTok之后，微软已暂停有关收购谈判。同一天，TikTok的美国区总经理表示，该公司不会离开美国。

Symbolbild TikTok Logo (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

TikTok在美国拥有数千万注册用户

（德国之声中文网） 尽管特朗普何时兑现禁TikTok的威胁尚不可而知，但他的此番表态让TikTok更加命运未卜。

本周稍早些时候，特朗普政府已要求美国海外投资委员会（CFIUS）针对中国可能利用TikTok服务进行间谍活动的指控进行调查。TikTok的中国母公司"字节跳动"此前多次驳回这一指控。

DW.COM

抖音海外版TikTok表示将退出香港市场。港版国安法的颁布实施，让抖音这个在中国起家后寻求国际化的社交媒体面对两难境地。

与中国陷入冲突的印度向包括微信，抖音在内的多个APP下达了禁令。有印方分析人士认为，这是和平对抗中国的一个手段。同时有不少印度民众支持政府对中国APP发出的禁令。

美国共和党资深参议员日前联名致信政府部门，敦促评估TikTok可能干扰美国大选的风险。日本自民党也开始讨论提交限制TikTok的建议。

美国总统特朗普表示将禁止TikTok在美国的业务。而此前曾有消息传出，特朗普政府计划下令要求字节跳动公司出售Tiktok，而微软则有意收购该应用程序。

《华尔街日报》援引未透露姓名的消息来源称，在特朗普发表上述言论之前，科技巨头微软与"字节跳动"公司（ByteDance）就前者收购TikTok业务的谈判正在进行之中，双方曾相信至下周一可以达成广泛的协定。该消息来源还称，特朗普的威胁以及反对微软收购的态度已经促使TikTok做出更多让步，包括未来三年里在美国增加1万个就业岗位。

周六，TikTok的美国区总经理瓦妮莎·佩帕斯（Vanessa Pappas）在TikTok上发布短视频，表示公司正努力为用户提供一个最安全的应用。她说，“我们不会离开”，TikTok在美国“有长远发展的打算”，佩帕斯还表示对美国现有的1500名员工感到自豪，并指出，TikTok计划在未来三年里在美国增加1万个就业岗位。

TikTok深受年轻人的喜爱，在全球范围估计有10亿用户。在新冠病毒大流行、迫使人们保持社交距离的背景下，TikTok的发展甚至变得更为迅猛。此前有报道称，特朗普可能要求TikTok在美国的运营与"字节跳动"公司切割，而不是禁止该应用。

Tik Tok (picture-alliance/F. May)

美国科技业巨头如脸书和Snapchat都将TikTok视为竞争威胁

特朗普的威胁招致批评

特朗普周六威胁禁TikTok的表态也招致科技领域的一些批评。脸书前首席安全官亚历山大·斯塔莫斯（Alex Stamos）质疑此举是否真的出于安全担忧。他在推特上表示，“两周前，将其全部出售给一个美国公司会被视为一个极端的解决办法，可以缓解任何合理的对数据保护的担心。”

“美国公民自由联盟”对可能禁止TikTok表示担忧。该联盟网络安全顾问詹妮弗·格拉尼克（Jennifer Granick）表示，禁止一个成百上千万美国人用于交流的程序，对网上言论自由构成威胁，而且不能解决政府监控的广泛问题，在技术上也是不可行的。

 

乐然／文木（法新社等）

 

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