Tiktok禁令：法院驳回紧急动议，拜登将决定是否延期

哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院驳回TikTok和及其中国母公司字节跳动延期执行一项法律的请求，该法律要求TikTok在2025年1月19日前与母公司字节跳动剥离，否则将从美国的应用商店中下架。

（德国之声中文网）周五（12月13日），位于美国首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院作出裁决，驳回社交媒体平台TikTok和及其中国母公司字节跳动延期执行一项法律的请求。

今年4月，美国国会通过并得到拜登总统签署的一项法律要求TikTok在2025年1月19日前与母公司字节跳动剥离，否则将从美国的应用商店中下架。理由是，中国政府可能通过TikTok获取美国数据并施加政治影响。

两家公司随后向哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提起诉讼。这家法院在上周五（12月6日）作出裁定，驳回其诉讼请求，认为该项法律并不违反美国宪法第一修正案所保护的言论自由。法官认为，该法律符合长期以来的监管惯例，美国国会并无意压制特定的表达方式。

本周一，两家公司向这家法院提交紧急动议，要求获得更多时间，以便向美国最高法院申诉。

两家公司警告称，如果法院不采取行动，该法律将"关闭TikTok--这一美国最受欢迎的言论平台之一，其在美国的每月活跃用户超过1.7亿人"。

这家联邦巡回上诉法院再次驳回了两家公司的请求，法官认为：“申诉方没有指明任何法庭在驳回对某项国会法案的宪法挑战之后又下令该法案在最高法院审议期间不得生效的案例。”

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拜登将决定是否延长最后期限

TikTok发言人表示，该公司计划将案件提交至美国最高法院，"最高法院在保护美国人的言论自由权方面有着明确的历史记录。"

该项法律还赋予美国政府更多的权力，以便禁止其他可能引发美国数据收集问题的外国应用程序。

美国司法部表示，"中国对TikTok应用程序的控制权对国家安全构成持续威胁。"

TikTok则称，司法部曲解了该社交媒体应用与中国政府的关联，辩称其内容推荐程序和用户数据存储在美国，由甲骨文公司运营的云服务器托管，涉及美国用户的内容审核决定也是在美国境内作出的。

除非最高法院推翻裁决，否在TikTok首先将面临民主党总统拜登的一项决定：是否将1月19日的强制出售最后期限延长90天。随后，1月20日就任的共和党当选总统特朗普将接手处理。

特朗普在第一任期内曾试图禁用TikTok，但在本次竞选活动中持相反立场，宣称要"拯救TikTok"。

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国会议员致信谷歌和苹果：准备下架TikTok

周五，美国众议院中共问题特设委员会主席、共和党议员约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）和民主党议员拉贾·克里希纳穆尔西（Raja Krishnamoorthi）致信谷歌母公司Alphabet和苹果公司的首席执行官，要求他们在1月19日做好准备，将TikTok从美国的应用商店中移除。

他们还敦促TikTok首席执行官周受资（Shou Zi Chew）出售这款短视频应用程序："国会已果断采取行动，以捍卫美国的国家安全，保护TikTok的美国用户免受中共的威胁。我们敦促TikTok立即执行合规的剥离计划。"

苹果、Alphabet和TikTok均未立即回应置评请求。

美国司法部周三表示，如果禁令于1月19日生效，现有用户不会被"直接禁止继续使用TikTok"。但司法部也承认，禁止提供技术支持"最终将使该应用程序无法使用"。

TikTok周四表示，终止技术支持服务将"瘫痪该平台在美国的运作，并使其完全无法使用"。

共和党参议员乔希·霍利（Josh Hawley）在采访中表示，他希望字节跳动能够出售TikTok，因为法律没有回旋余地。"法律就是法律，"霍利说道。"事情的关键在于它仍受中国监管和北京的控制——这才是问题所在。"

（路透社）

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