 TikTok禁令受阻 美商务部: 续捍卫行政命令 | 经济纵横 | DW | 29.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

TikTok禁令受阻 美商务部: 续捍卫行政命令

美国商务部周一表示，虽然他们会遵循美国法官周一的判决结果，他们也将继续捍卫特朗普颁布的行政命令。法官也预期美国政府与TikTok会采取後续法律行动。

TikTok App Smartphone Handy Symbolbild (Drew Angerer/Getty Images)

TikTok禁令被阻挡后，美商务部表示会遵守法院判决，但将采取行动捍卫行政命令。

(德国之声中文网) 在美国华盛顿一名法官9月27日发布命令阻挡TikTok禁令生效後，美国商务部9月28日出面表示会遵循法院的判决，不会禁止美国人下载TikTok，但是美国商务部仍坚持捍卫美国政府所颁布的行政命令。

商务部在一个声明中写道：「美国政府的行政命令完全符合法律，也是在捍卫合法的国安利益。」美国商务部表明会采取适当手段来捍卫行政命令。

针对TikTok禁令做出判决的法官尼科尔斯预期，美国政府跟TikTok将继续针对TikTok禁令采取法律行动。他在27日的判决中则是写道，美国政府已提供充分证据证明中国对美国造成严重的国安威胁。然而，法官认为与TikTok相关的证据，未能充分证明其对美国国安造成严重威胁。

尼科尔斯写道：「美国政府也无法提供足够证据证明禁止下载TikTok是有效解决国安忧虑的方法。」

此外，美国司法部在TikTok禁令中还提议用间谍法来惩罚违反TikTok禁令的美国人，但是尼科尔斯在判决中否决了司法部的建议，强调TikTok美国用户的个人视频丶照片丶艺术或是个人讯息并不足以构成间谍法中所谓的犯罪条件。美国的间谍法明定，违法分享美国国防机密的人可被判处终身监禁或是死刑。

TikTok的发言人北京时间28日也发布声明，表示他们乐见美国法庭同意他们的论点，并决定发布临时命令来阻止美国政府的TikTok禁令生效。

Weißes Haus | US-Präsident Donald Trump (Kevin Lamarque/Reuters)

特朗普政府还对TikTok提出另一项禁令，禁止TikTok在美国境内提供服务。

声明中写道：「我们将继续捍卫TikTok社群与我们公司员工的利益，但我们也会继续针对TikTok交易案与美国政府沟通。此前，美国总统特朗普已初步批准了交易案的内容。」

媒体报导，美国政府还对TikTok提出另一项禁令，禁止TikTok在美国境内提供服务。该禁令预计将在11月12日生效，TikTok辩称该禁令将会让美国用户无法在美国境内使用TikTok。

微信禁令新进展

另一名加州的美国法官比勒9月25日在发布临时命令阻挡美国的微信禁令生效时也写道，虽然美国政府已证明中国的许多活动都引起严重的国安忧虑，

但是美国政府未能提供足够证据证明，阻止美国用户使用微信能够有效的解决其国安忧虑。该名加州法官在美国司法部要求她重新考虑9月中的判决後，已决定於10月15日再次针对微信禁令召开听证会。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、南华早报) 

DW.COM

美国法官阻挡禁令　TikTok逃過下架命運

美国一名法官27日晚间决定发临时布命令，阻止美国商务部的TikTok禁令生效。不过，该法官拒绝针对11月12日生效的另一个禁令做出判决。  

德语媒体：抖音，欧洲应该拿你怎么办？

《法兰克福汇报》发表的一篇文章认为，Tiktok这个热门应用不仅对美国，对欧洲也构成了战略威胁。面对这种情况，欧洲应该怎么做？文章给出了建议。另外，习近平发出中国要在2060年达到碳中和的承诺也引起了德媒的关注。  

美法官介入 TikTok禁令效期生变

在TikTok禁令即将生效的前四日，一名美国法官强调，美国政府必须在25日下午2点半前，决定是否延迟禁令生效日，或是提交文件替禁令的立场进行辩护。  

泽林视点：TikTok交易——华而不实

即使TikTok由美国企业收购，其母公司字节跳动仍继续拥有控制权。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren指出，对在美华企来说，此事开了一个让人警惕的先例。  

相关内容

USA App Tiktok WeChat

美法官挡微信禁令 华盛顿踢铁板  21.09.2020

在美国商务部的微信禁令生效日，美国一名法官发出一个预备禁止令，暂时阻挡美国政府的禁令生效。提出诉讼的民间组织称，这项判决结果是一个重要的胜利。

TikTok App Smartphone Handy Symbolbild

美法官介入 TikTok禁令效期生变 25.09.2020

在TikTok禁令即将生效的前四日，一名美国法官强调，美国政府必须在25日下午2点半前，决定是否延迟禁令生效日，或是提交文件替禁令的立场进行辩护。

China bleibt im Streit mit Google hart

客座评论：中美"不对称" -  美国微信与抖音禁令实施前的戏剧性变化 22.09.2020

中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。  

广告
Bangladesch I Flusserosion zerstört ganzes Dorf in Dhaka, Keraniganj (Sony Ramany/NurPhoto/picture-alliance )

乐施会：财富是"气候杀手"

乐施会（Oxfam）的一项研究结果显示：人类越富裕，对气候的长期破坏就越大。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  