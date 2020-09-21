TikTok禁令受阻 美商务部: 续捍卫行政命令

(德国之声中文网) 在美国华盛顿一名法官9月27日发布命令阻挡TikTok禁令生效後，美国商务部9月28日出面表示会遵循法院的判决，不会禁止美国人下载TikTok，但是美国商务部仍坚持捍卫美国政府所颁布的行政命令。

商务部在一个声明中写道：「美国政府的行政命令完全符合法律，也是在捍卫合法的国安利益。」美国商务部表明会采取适当手段来捍卫行政命令。

针对TikTok禁令做出判决的法官尼科尔斯预期，美国政府跟TikTok将继续针对TikTok禁令采取法律行动。他在27日的判决中则是写道，美国政府已提供充分证据证明中国对美国造成严重的国安威胁。然而，法官认为与TikTok相关的证据，未能充分证明其对美国国安造成严重威胁。

尼科尔斯写道：「美国政府也无法提供足够证据证明禁止下载TikTok是有效解决国安忧虑的方法。」

此外，美国司法部在TikTok禁令中还提议用间谍法来惩罚违反TikTok禁令的美国人，但是尼科尔斯在判决中否决了司法部的建议，强调TikTok美国用户的个人视频丶照片丶艺术或是个人讯息并不足以构成间谍法中所谓的犯罪条件。美国的间谍法明定，违法分享美国国防机密的人可被判处终身监禁或是死刑。

TikTok的发言人北京时间28日也发布声明，表示他们乐见美国法庭同意他们的论点，并决定发布临时命令来阻止美国政府的TikTok禁令生效。

声明中写道：「我们将继续捍卫TikTok社群与我们公司员工的利益，但我们也会继续针对TikTok交易案与美国政府沟通。此前，美国总统特朗普已初步批准了交易案的内容。」

媒体报导，美国政府还对TikTok提出另一项禁令，禁止TikTok在美国境内提供服务。该禁令预计将在11月12日生效，TikTok辩称该禁令将会让美国用户无法在美国境内使用TikTok。

微信禁令新进展

另一名加州的美国法官比勒9月25日在发布临时命令阻挡美国的微信禁令生效时也写道，虽然美国政府已证明中国的许多活动都引起严重的国安忧虑，

但是美国政府未能提供足够证据证明，阻止美国用户使用微信能够有效的解决其国安忧虑。该名加州法官在美国司法部要求她重新考虑9月中的判决後，已决定於10月15日再次针对微信禁令召开听证会。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、南华早报)