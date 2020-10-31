TikTok禁令再受阻 美商务部续捍卫禁令

(德国之声中文网) 美国商务部周日 (11月1日) 表示，虽然美国宾州的法院10月30日宣布暂缓执行11月12日生效的TikTok禁令，而他们也将遵守这项判决结果，但美国政府会继续找寻方式来应对法律判决对禁令带来的挑战。此前，三名TikTok的创作者针对美国政府颁布的TikTok禁令提出第三起诉讼，而美国宾州费城地方法院的法官10月31日针对这项诉讼做出初步判决。前两个诉讼分别是TikTok公司以及TikTok员工针对美国商务部禁令所提出的诉讼。

该案的法官毕托斯东 (Wendy Beetlestone) 在判决中指出，她认为美国商务部的举动可能已越权，所以TikTok禁令应该暂缓执行。她在判决声明中写道，她同意三名TikTok创作者的观点，认定TikTok影音是资讯材料，所以这些材料应该受到法律保护。

毕托斯东还指出，透过TikTok制作或交换的短视频创意十足，性质与受到《国际紧急经济权力法》保护的电影丶艺术品丶照片与新闻素材类似。毕托斯东还写道，美国政府所谓的TikTok带来的国安威胁纯属假设。根据路透社报导，美国华盛顿州的法官尼克尔斯 (Carl Nichols) 预计11月4日会针对TikTok禁令举行听证会。

10月30日的裁决并非TikTok禁令首次被法院要求暂停实施。原订於今年9月27日生效的另一项TikTok禁令也因另一个诉讼案被法院阻止生效。美国商务部原本预定透过该禁令要求苹果与谷歌将TikTok从软件平台上移除。此前，美国政府声称TikTok搜集上百万美国用户的个人资料，而这些资料可能因此流入中国政府手中，并对美国国安造成威胁。然而，TikTok否认美国政府的指控。

美国软件开发商甲骨文与沃尔玛仍持续针对TikTok交易案进行协商。这两间公司预计将持有一定比例的TikTok Global的股份，而美国总统特朗普上个月也说他已初步同意这项交易案。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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