 TikTok禁令再受阻 美商务部续捍卫禁令 | 经济纵横 | DW | 02.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

TikTok禁令再受阻 美商务部续捍卫禁令

10月30日，美国宾州的法院发布判决，暂缓执行原订11月12日生效的TikTok禁令。美国商务部11月1日表示，他们会遵循裁决结果，但也将持续捍卫禁令。

USA Symbolbild Trump Twitter (Jakub Porzycki/NurPhoto/picture-alliance )

美国政府过去一个多月以来，不断试图透过颁布禁令来限制TikTok在美国的营运权。

(德国之声中文网) 美国商务部周日 (11月1日) 表示，虽然美国宾州的法院10月30日宣布暂缓执行11月12日生效的TikTok禁令，而他们也将遵守这项判决结果，但美国政府会继续找寻方式来应对法律判决对禁令带来的挑战。此前，三名TikTok的创作者针对美国政府颁布的TikTok禁令提出第三起诉讼，而美国宾州费城地方法院的法官10月31日针对这项诉讼做出初步判决。前两个诉讼分别是TikTok公司以及TikTok员工针对美国商务部禁令所提出的诉讼。

该案的法官毕托斯东 (Wendy Beetlestone) 在判决中指出，她认为美国商务部的举动可能已越权，所以TikTok禁令应该暂缓执行。她在判决声明中写道，她同意三名TikTok创作者的观点，认定TikTok影音是资讯材料，所以这些材料应该受到法律保护。

毕托斯东还指出，透过TikTok制作或交换的短视频创意十足，性质与受到《国际紧急经济权力法》保护的电影丶艺术品丶照片与新闻素材类似。毕托斯东还写道，美国政府所谓的TikTok带来的国安威胁纯属假设。根据路透社报导，美国华盛顿州的法官尼克尔斯 (Carl Nichols) 预计11月4日会针对TikTok禁令举行听证会。

DW.COM

TikTok虽暂时与美国公司达成初步协议，将成立新公司接掌TikTok在美业务，期望逃过美国制裁，但美国财长姆努钦丝毫无意让步，强调协议必须符合美国的安全要求。

美国商务部周一表示，虽然他们会遵循美国法官周一的判决结果，他们也将继续捍卫特朗普颁布的行政命令。法官也预期美国政府与TikTok会采取後续法律行动。

美国一名法官27日晚间决定发临时布命令，阻止美国商务部的TikTok禁令生效。不过，该法官拒绝针对11月12日生效的另一个禁令做出判决。

10月30日的裁决并非TikTok禁令首次被法院要求暂停实施。原订於今年9月27日生效的另一项TikTok禁令也因另一个诉讼案被法院阻止生效。美国商务部原本预定透过该禁令要求苹果与谷歌将TikTok从软件平台上移除。此前，美国政府声称TikTok搜集上百万美国用户的个人资料，而这些资料可能因此流入中国政府手中，并对美国国安造成威胁。然而，TikTok否认美国政府的指控。

美国软件开发商甲骨文与沃尔玛仍持续针对TikTok交易案进行协商。这两间公司预计将持有一定比例的TikTok Global的股份，而美国总统特朗普上个月也说他已初步同意这项交易案。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。  

相关内容

USA | US-Notenbank senkt Leitzins wegen Coronavirus

华尔街选择放弃特朗普 转为支持拜登 31.10.2020

共和党长期以来一直受到投资者的青睐，美国总统特朗普却输掉了这项优势，而现在拜登受惠，这也反映在了财政捐款上。

US Wahl 2020 Endspurt der Kampagne

在美华裔2020年还支持特朗普吗？ 02.11.2020

随着美国大选进入倒数两天，部份华裔选民也开始积极替自己支持的候选人拉票。德国之声访问了「拜登华人助选团」的创始人，从她的角度来探讨华人社群如何看待这次大选。

US-Außenminister Mike Pompeo in Griechenland I Thessaloniki

蓬佩奥批北京掠夺 美设马尔代夫使馆抗中 29.10.2020

美国国务卿蓬佩奥再批评中国是「掠夺者」，强调中国在印度洋地区的行为「违法又具威胁性」。同一天，越南政府宣布蓬佩奥将增加出访该国行程，美国国务院也证实该消息。

广告
Indonesien Corona-Pandemie | ÖPNV (Getty Images/AFP/A. Qodir)

防疫心理学：你是否对熟人“放松警惕”？

与面对陌生人时的警戒心态相比，在熟人或亲朋好友身边，我们的防疫意识容易下降。这样的“差别待遇”经常是造成新冠病毒扩散的原因。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  