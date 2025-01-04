TikTok真的会在美国被禁吗？

根据拜登在2024年4月签署的法案，如果字节跳动不在今年1月19日之前出售TikTok的美国业务，就将在全美被禁。然而这一社交媒体平台曾经的激烈反对者特朗普如今却转变了态度。

（德国之声中文网）对社交媒体平台TikTok的需求仍然存在，至少司文·厄西勒（Sven Oechler）是这么看的。25岁的他是柏林Pro & Me网络营销公司的负责人，他有一支20人组成的团队，专门为大型公司制定在社交平台上的市场营销战略。他在接受德国之声采访时表示：“我认为，只有等到美国做出最终决定并且要付诸实施的时候，才会出现更多的担忧。”

TikTok在美国承受着巨大压力，其中国母公司字节跳动必须在1月19日之前出售美国业务，否则就会在美国的应用市场被下架。这是2024年4月美国国会通过的决议，其理由是：TikTok的中国母公司受到中国政府的影响，可能将美国公民的敏感数据交给北京。字节跳动则以该法案违背言论自由向美国最高法院提交了上诉。1月10日，美最高法将会就此举行听证会。

TikTok究竟有多“中国”？

字节跳动否认北京对其美国子公司有直接影响力，该公司在其网页上声明，虽然国有资产在其中国业务“抖音”持有1%的股份，但是根据中国法律，这“并不对字节跳动在中国以外的业务产生任何影响，包括TikTok”。德国之声发去的进一步置评请求未得到字节跳动回应。

然而根据《金融时报》2024年中期的一篇报道， 在过去一段时间里北京方面和TikTok之间的联系反而更为紧密。该报援引了一名前雇员的话：“从表面上看，这些公司是分离的个体。但实际上都是一家。”

美国众院通过TikTok法案 周受资拍片回应 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在2024年3月美国国会举行的听证会上，TikTok首席执行官周受资回避关于字节跳动来源地的问题，而是强调该公司虽然在中国成立，但目前是一家全球运营的国际企业。

对于数字咨询专家斯特兰德（John Strand）来说，这方面没有什么疑问。他对德国之声表示：“TikTok是一个中国的社交平台，总体上讲在中国软件或是硬件上运行的数据，根据中国法律随时都可以以任何理由被中国政府拿去。”

算法影响政治？

TikTok是目前全世界最具政治影响力的媒体平台之一，尤其在年轻选民中间。美国不是第一个寻求封禁TikTok的国家，印度早在2020年已经下令禁止——理由也是安全顾虑。

罗马尼亚则怀疑TikTok对该国总统选举产生了严重影响——罗马尼亚最高法院已经裁定首轮总统大选投票结果无效。俄罗斯涉嫌通过TikTok介入选战，支持亲俄的极右翼政客乔治斯库（Calin Georgescuin）。欧盟已经就此启动了调查程序。

欧盟禁止工作人员在公务通讯设备上安装TikTok已经有一段时间了，德国政界人士也被禁止在其办公手机上下载该软件。从1995年开始关注科技行业发展的斯特兰德指出：“我们认为，特朗普对于TikTok在美国未来命运的决策，会对欧盟的相关政策带来影响。”

美国市场对TikTok有多重要？

在美国TikTok颇受欢迎，大约一半美国人（1700万）都使用这一社交软件，在该平台上获取资讯。如果美国真的封禁TikTok，这意味着用户很快就无法访问这一社交平台，对于TikTok来说这意味着巨额经济损失。字节跳动公司未回复德国之声关于美国市场对其重要性的问询。

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根据斯特兰德的观察，美国市场在字节跳动的总营业额中大概只占到15%，“如果被迫出售其王牌业务之一，对于该公司来说更大的问题还是颜面扫地”。如果美国实行禁令，美国投资方也会蒙受损失——因为字节跳动将近60%的股份掌握在全球机构手中，其中包括来自美国和日本的投资方。比如美国富商杰夫·亚斯（Jeff Yass）就是TikTok的主要投资商之一，同时也是共和党慷慨的资助者。

围绕TikTok的拉锯战

不管是由于富有影响力的资助者，还是因为选战期间在TikTok上赢得了很多年轻选民的关注：即将上任总统的特朗普显然是转变了对于这一社交平台的态度。在第一个总统任期期间，他还是TikTok最激烈的反对者之一，并且多次扬言要禁止该平台；然而最近他却呼吁美国最高法院暂缓执行TikTok“不卖就禁”法律。

特朗普自称能够通过谈判挽救TikTok，同时找到解决安全顾虑的办法。初步的会谈已经开始进行：去年年底，他在自己私人拥有的海湖庄园会见了TikTok首席执行官周受资。不过目前尚不清楚他打算如何撤销即将在1月19日生效的法律。因为当时在国会，共和党和民主党一样都支持对TikTok实行“不卖就禁”。

数字顾问斯特兰德对德国之声表示，他不认为特朗普已经改变了对于TikTok的看法。“针对这一平台的战争就是在他第一个任期内开始的，而现在他不过是想通过寻找TikTok问题的解决方案而获得认可罢了”。

TikTok在美国的命运究竟会如何，目前尚不明朗。对于柏林Pro & Me营销公司的厄西勒来说，如果TikTok在美国的业务被禁，对于他的一些德国客户来说可能反而是好事。因为现在他们还经常要在TikTok上和那些美国的网红竞争，如果来自美国的内容锐减，那么来自德国的帖子可能会在算法上排得更靠前。



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