TikTok滥用儿童数据 在英国被罚1270万英镑

（德国之声中文网）英国信息专员办公室（The Information Commissioner's Office）周二（4月4日）表示，TikTok违反了英国法律，例如未成年人注册TikTok账号，虽然没有获得父母或监护人的同意，TikTok就使用他们的数据。

TikTok对信息专员办公室的调查结果提出异议。TikTok在西方政府因担心数据可能被中国政府获取而禁止在官方设备上使用该平台的浪潮之后，处境变得更加窘迫。

该公司在一份声明中表示：“我们将继续评估这一（处罚）决定，并考虑下一步措施。”

声明表示：“我们投入了大量资金，以帮助防止13岁以下的未成年人注册使用平台，4万多人的安全团队夜以继日地工作，确保平台社区的安全。”

不过，英国信息专员办公室原本计划对TikTok处以2700万英镑的罚款，现在减少至1270万英镑。TikTok对这一决定表示欢迎。

TikTok的服务条款不允许13岁以下的儿童注册账户。但信息专员办公室表示，TikTok没有进行足够的检查以阻止这种情况在英国发生，2020年有多达140万儿童违规注册。

信息专员爱德华兹（John Edwards）说：“这意味着儿童的数据可能被用来追踪他们，并对他们进行分析，而且有可能下一次使用时被提供有害的、不适当的内容。”

爱德华兹再一份声明中表示：“我们已经有相关的法律规定，确保我们的孩子在数字世界中与在物理世界中一样安全。”

他认为TikTok没有遵守这些法律规定。

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（法新社）

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