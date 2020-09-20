TikTok母公司： 不会交出算法和控制权

（德国之声中文网）TikTok的中国母公司字节跳动（Bytedance）周一表示，目前的方案中，"不涉及任何算法和技术的转让"。甲骨文仅对TikTok美国的源代码拥有安全检查的权限，按照字节跳动的说法，"展示源代码是跨国企业遭遇本土数据安全顾虑的通用解决方案"。

字节跳动在一份声明中称，新组建的TikTok Global计划启动一轮小比例的Pre-IPO融资，融资后字节跳动将持有TikTok Global80%的股份。此外TikTok Global还将启动上市计划（IPO），以进一步增强公司治理结构和透明度。

路透社报道称，甲骨文和沃尔玛已同意分别购买TikTok12,5%和7.5%的股份。在美国政府批准TikTok重组计划后，特朗普称，新公司可能设址于德州，而且将"完全由甲骨文和沃尔玛掌控"。而字节跳动所发声明旨在回应"不实传言"，其中之一即为"TikTok Global的主要股东为美国投资人，字节跳动会失去TikTok的控制权"。

根据声明，TikTok Global的董事会将包括字节跳动的创始人张一鸣和字节跳动的现任董事，以及沃尔玛CEO。字节跳动表示将与美国合作方"按照相关共识推进商议，希望尽快达成符合美国和中国法律要求的合作协议"。

50亿美元到底在哪里？

特朗普还曾表示，这笔交易涵盖一项价值50亿美元、提供给美国年轻人的教育基金。对此字节跳动已于周日（9月20日）回应予以否认，称"从新闻中第一次听说50亿美金的教育基金"。

在周一的声明中，该公司还就另一个"不实说法"做出解释说："所谓向美国财政部交税50亿美元，是对TikTok未来几年业务发展所需缴纳的企业所得税和其他经营税的一个预测。"声明强调，实际税额还需根据业务的发展实际情况和美国的税收结构而定，"对于税款的预测与此次合作方案无关"。

微信禁令被阻

根据美国总统特朗普8月6日颁布的一项行政命令，9月20日起，禁止美国公司和个人与通讯软件微信及短视频平台TikTok交易，理由是这两家公司的应用程式对国家安全构成威胁。白宫18日宣布，在美国境内禁止下载和使用上述手机应用程序。就在TikTok封杀令生效前夕，美国总统特朗普批准了甲骨文和沃尔玛与TikTok合组新公司的交易。

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9月20日，美国加州旧金山一名法官比勒 (Laurel Beeler)发出预备性禁止令，暂时阻挡美国商务部对微信所发出的禁令。她在禁止令中表示，提出诉讼的微信用户以美国宪法第一修正案为依据来质疑商务部禁令，而法官在权衡了诉讼中的利害后，认为情况有利于原告方。除了强调微信用户认为禁令会危害美国宪法保障的权利外，比勒也说，美国商务部的禁令会中断华人社群最主要的沟通渠道。

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