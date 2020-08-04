TikTok是浪尖上的英雄还是不抵抗的“跪族”？

（德国之声中文网）上周以来，TikTok(抖音海外版)的命运随着特朗普政府态度的变化而变得更加风雨飘摇。特朗普先是表示坚决反对微软公司收购TikTok， 但昨天（8月3日）他改口说不再反对这笔交易，但同时他也给这笔交易划上时间线——TikTok必须在9月15日之前卖给美国，否则就得关门大吉。特朗普还强调，无论是微软公司还是其它美国企业完成同TikTok的收购交易后，将会有相当大一部分钱必须交给美国财政部。他说： “因为是我们让这笔交易成为可能。”



《纽约时报》评论称，特朗普的表态至少表明TikTok得到了暂时的“缓刑”。



中国官方： 完全是政治操弄



昨天，中国外交部发言人汪文斌在回应有关美国国务卿蓬佩奥声称特朗普政府很快将对包括抖音海外版（TikTok）和微信等在内的一些被认为威胁美国家安全的中国软件采取措施的相关提问时表示，“ 美方泛化国家安全概念，在拿不出任何证据的情况下对有关企业做有罪推定并发出威胁，这违背市场经济原则，暴露了美方所谓维护公平、自由的虚伪性和典型的双重标准，也违反了世贸组织开放、透明、非歧视原则，中方对此坚决反对”。



本周二（8月4日）， 汪文斌在新闻例会上再次强调， 中国有关企业按照市场原则和国际规则在美展开商业活动，遵守美国法律法规，但美方以“莫须有”的罪名进行设限打压，这完全是政治操弄。他说：“美方务必不要打开潘多拉的盒子，否则将自食其果。 ” 汪文斌再次重申中方的态度，“ 我们呼吁美方认真倾听本国和国际社会的理性声音，不要将经济问题政治化，为各国市场主体在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境，多做有利于全球经济发展的事”。



张一鸣： 格局大，ego小

8月3日，TikTok母公司字节跳动创始人张一鸣发送公司全员信，回应了TikTok美国业务面临被CFIUS（美国外资投资委员会）强制要求出售的问题。他在信中回顾了近一年来TikTok在北美的遭遇，坦承还没有完全决定最后的解决方案。

张一鸣在信中专门感谢中国同事。认为“总体上大家真的做到了格局大、ego小”。他表示，作为“全球公司”，要具备“火星视角”。“不站在火星视角，在工作中会容易无心地冒犯不同国家的文化和价值观，或者把自己的习惯标准强加给不同文化背景的同事”。

他在信中表示理解为什么目前舆论对公司进行特别激烈的批评，他写道：“人们对一家中国人创立走向全球公司有很高的期待，但是没有很充分和准确的信息，加上民众对当前美国政府很多行为有怨气，所以容易对我们有特别激烈的批评。 ”但是，“ 复杂的事情在一定时期并不适合在公共环境中说。……对于公众的意见，我们要能接受一段时间的误解。希望大家也不要在意短期的损誉，耐心做好正确的事。这也是格局大，ego小”。



张一鸣还在信中指出，“在美国等部分国家，有一些政客全面攻击中国和中国企业至少在短期内形成了一定的氛围，乃至有更全面视角和中肯看法的人也不能公开说公允的话”。他呼吁公司员工“也要特别理解非中国员工的处境，也要预计未来有更多的困难”。



中国网民：从同情到鄙视



7月31日，美国总统特朗普在白宫表示他正在考虑禁止TikTok的消息公布之后，互联网上中国网民对TikTok一片同情之声。不少人指责美国“一副强盗模样，见到好东西伸手就抢”。有人惋惜“中国好不容易出现一个能真正走出世界还发展的这么好的互联网公司，最终也就落得这个命运 ”。还有人讽刺说，“这不自由，不符合美国人设”。

不过一天之后就有消息传出， 根据新的交易提议，字节跳动将完全退出，而微软将接管TikTok在美业务。一些总部位于美国的字节跳动投资者可能有机会获得该业务的少数股权。很多中国网民批评字节跳动做出的这一决定“开了一个坏头”，因为这意味着“以后中国企业都可以被卖掉了 ”。还有人表示，“ 我理解你（字节跳动），但看不起你 （字节跳动）”。还有人说：“ 对字节跳动瞬间感觉非常负面，资本果然没骨头 。”更是有人把张一鸣直接称作“跪族”。

针对张一鸣昨天发出的公司全员信，不少网民也纠结于信中的“中国同事”这一表述，认为为什么不直接写“国内同事”，而是“中国同事”？还有人解读张一鸣信中的“格局大”指的是“不抵抗就等于格局大”。还有人不解张一鸣为什么将“政治冲突”轻描淡写为“文化冲突”。

按照目前美国政府给出的时间表，9月15日之前，TikTok的命运将最终尘埃落定。但是这之前是否再会出现反转，舆论再会对字节跳动以及张一鸣做出何等评价，这便不得而知了。



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