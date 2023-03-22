TikTok是國安威脅？執行長赴美國會說明

（德國之聲中文網）TikTok執行長周受資週四（3月23日）赴美國國會作證，聽證會長達近6小時，氣氛劍拔弩張。美國兩黨議員都提出質疑，擔憂TikTok母公司字節跳動（ByteDance）會淪為中國政府的工具，讓美國用戶的資訊安全暴露在風險之中；面對這類指控，周受資說：「字節跳動不是中國或任何國家的代理人。」

據美聯社報導，美國眾院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在開場致詞中表示：「美國人民要知道真相，TikTok對我們的國家和個人安全有沒有構成威脅。」周受資重申其一貫說法，稱TikTok有採取行動保護美國用戶個資，將資料存放在美國軟體公司甲骨文（Oracle）的伺服器。

對中國的疑慮

英國《衛報》23日指出，美國議員對於字節跳動高層跟中國共產黨的連結有疑慮，對TikTok提出的個資保護方案能否有效阻止中國政府取得用戶資訊，也有擔憂。2019年《衛報》曾報導，TikTok對天安門廣場等不利於中國政府的言論和影像，進行內容審查。

23日，民主黨議員卡迪納斯（Tony Cárdenas）直接問周受資，TikTok算不算「中國企業」？對此，後者回應稱該公司本質是全球的，在中國大陸不能使用，並在新加坡和洛杉磯設有總部。

去年有媒體揭露，TikTok曾為了查出向記者洩露公司資訊的「內鬼」是誰，取得了好幾位記者的IP位址，此舉遭質疑不當監控用戶。23日的聽證會上，共和黨議員鄧恩（Neal Dunn）問及此事，質疑字節跳動是否在「監視美國公民」；周受資這麼回應：「不能用監視來形容這件事。」

美聯社指出，TikTok試圖與字節跳動的中國出身拉開距離，稱字節跳動有六成股份掌握在凱雷集團（Carlyle Group）等全球的機構投資者手中。周受資主張，企業的所有權並不是資安風險的核心因素。

日前有媒體報導，美國政府正要求字節跳動出售TikTok，而且若該公司不願出售，TikTok可能遭美國禁用。23日，中國商務部發言人說：「無視產品和服務本身，僅從外國投資者身份出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。如果該消息屬實，中方將堅決反對。」

此前，美國參議員提出了禁用外國科技法案（RESTRICT ACT），若法案通過，將賦予美國商務部權力，可禁用TikTok這類可能危害美國國安的外國科技。

對青少年的危害

聽證會上另一大重點是TikTok對青少年身心的影響。路透社指出，美國議員批評TikTok提供有害的內容給青少年，對許多人造成「情緒痛苦」。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center），13歲至17歲的美國青少年有67%有使用TikTok；所有青少年中，則有16%說自己幾乎總是在使用TikTok。去年12月，非營利組織「打擊數位仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的報告顯示，TikTok對13歲的孩童「轟炸」各種飲食失調、自我傷害的訊息。

TikTok最近推出更多協助家長控制的工具，本月稍早也開始研發一項新功能，將能讓家長替孩子屏蔽掉包含特定詞語或標籤的影片。

此外，TikTok平台上充斥毒品相關資訊，可能讓孩童輕易就能在網路上取得毒品，也引發美國議員憂慮。《衛報》引述周受資23日發言，稱非常重視此事，但他主張這是產業整體面臨的挑戰，雖然TikTok也有同樣問題，但「並不代表多數使用者的經驗」。

（綜合報導）

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