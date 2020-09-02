 TikTok收购遇阻 美企的四种方案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2020

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时政风云

TikTok收购遇阻 美企的四种方案

北京上周更新出口管制规则，限制出售诸如TikTok用于向用户推荐视频的关键技术，这引发了北京是否会否决交易的讨论，也让潜在买家却步。争议未解时，美国禁令期限也逐渐逼近。

TikTok (picture-alliance/dpa/Jiji Press/Y. Kurose)

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TikTok成为中美外交风暴的中心。特朗普设下最后通牒，要求美企停止与TikTok的中国母公司ByteDance做生意。此外，美政府强制TikTok出售给美企外，特朗普还要求要获得「补偿」，再次引起争议。

中国商务部与科技部日前调整了《限制出口技术目录》，其中囊括了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”以及“人工智能交互界面技术”。中国官媒新华社援引国内专家观点指出，TikTok美国业务的出售可能会受到影响。

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

(德国之声中文网) 在特朗普政府的规定下，中国公司字节跳动 (ByteDance)过去几周一直在接触有意收购旗下TikTok美国业务的公司。但中国商务部在8月27日突然出台技术出口限制新规，价值300亿美元的交易就此停摆。

事实上，字节跳动从上个月开始就一直在谈判出售TikTok的北美、澳大利亚和新西兰业务。TikTok的工程师上周被告知，如果TikTok需要结束美国业务，他们得做出应急措施，显示出内部的忧虑。

消息人士表示，TikTok在功能和技术上与字节跳动在中国的抖音类似，并与该公司其他资产共享技术资源。

虽然决定TikTok外观和感觉的应用程序代码已跟抖音分家，但调节和推荐内容以及管理用户资料的演算法相关代码还是共享。这些演算法可以搜集大量用户喜欢什么、在app上做什么，以及用户如何使用app的相关数据。

现在TikTok美国业务的买家和卖家都想要搞清楚，到底这些演算法是不是受新规定限制，如果是，北京会放行吗?

在面对美国禁令9月20日收效的压力下，有意愿的美国买家，包含微软和甲骨文正在讨论用以下4种方式解决问题。

1.收购不含关键演算法的TikTok

虽然这样可以规避中国的出口管制规则，但对微软和甲骨文来说，这个交易变成一场大赌局。除了收购金额与意愿的变动之外，收购方还必须能够迅速拿出替代品，否则将会造成TikTok在使用上出现问题。

2.设立经营过渡期

收购方也可能可以与监督交易的美国外国投资委员会(CFIUS)谈判，设立一个最长为期一年的过渡期。在过渡期间先使用本来的演算法，在一年内找到其它方式替代。不过目前还不清楚中国的新规定是否会允许。

3..让中国批准将TikTok的演算法转移给收购方。

字节跳动可以按照中国官方规定申请许可，不过鉴于美中过去这段时间在贸易、网络安全和新冠病毒大流行这些议题上关系的恶化，这个做法风险很高。很有可能审核了半天都没有通过，最后成为地缘政治之争的受害者。

4.字节跳动将演算法授权给收购方

另一个方式是美国收购方不买断演算法的使用权，而是透过由字节跳动有限期授权的方式继续双边的关系。但是美国外国投资委员会可能不会同意这项方案，因为他们希望字节跳动与美国TikTok可以切断关系。

目前不清楚收购方最后会采用哪种方案，但随着美国禁令9月20日的最后期限逐渐逼近，这项交易案面临的压力越来越大。

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