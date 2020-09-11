TikTok拒卖微软 甲骨文雀屏中选

(德国之声中文网) 根据路透社报导，TikTok母公司字节跳动已决定将TikTok的美国营运权，卖给美国企业软件公司甲骨文(Oracle)，但此销售案必须得到美国政府与中国政府的同意。

微软周日 (9月13日) 稍早发布声明指，获字节跳动告知他们不会将美国的营运权卖给微软。微软在声明中表示：「我们的提案一直都是替TikTok的用户着想，但也同时保护国家安全。」

另一方面，微软也向《华尔街日报》表示，如果他们取得TikTok的美国营运权，他们原本计划对TikTok进行大幅度更改，让该软件可以符合最高的安全丶隐私权与网上安全标准，且能够打击假讯息。

字节跳动拒售TikTok演算法

与此同时，香港的《南华早报》引述消息人士报导，字节跳动表明不会在任何的交易案中出售TikTok的演算法。该名消息人士表示：「车可以卖，但是引擎不能卖。」

报导指，该消息人士称字节跳动不会将TikTok的原始码卖给任何一个美国买家，但是TikTok在美国的科技团队可以自行研发新的演算法。据传，字节跳动已将此决定告知美国政府以及有兴趣购买TikTok美国营运权的买家。

如果美国总统特朗普拒绝了字节跳动的条件，这可能意味着TikTok的美国用户在周二 (9月15日) 的出售截止日後，将再也无法使用该软件。

消息人士告诉《南华早报》，由於中国政府日前颁布新的科技出口管制，所以不出售TikTok的演算法成为了TikTok美国出售案的底线。该出口管制明令，任何科技技术出口都必须得到政府同意，字节跳动也表明将严格遵守中国政府的规定。

杨威廉/李澄欣 (综合报导)

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