TikTok或被欧盟调查 又将面临巨额罚款？

（德国之声中文网）据彭博社周五（2月9日）援引知情人士报道，欧盟委员会将在未来几周内对短视频社交应用程序、抖音海外版TikTok展开调查，理由是担心TikTok为遵守《数字服务法案》（DSA）所做出的改变不足以保护未成年用户。

当被问及彭博社的报道时，TikTok的一名发言人向路透社表示，TikTok尚未收到欧盟委员会关于调查的通知，并且定期与欧盟当局进行对话。欧盟委员会拒绝就此发表评论。

目前欧盟委员会的讨论仍在进行，欧盟仍有可能决定不对 TikTok展开全面调查。但是调查可能导致TikTok的所有者、总部位于中国的字节跳动公司（ByteDance）遭到罚款。

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新规重点

2022年生效的《数字服务法案》要求大型网络平台和搜索引擎采取更多措施来应对非法内容传播和降低公共安全风险。 该法案对内容审核、用户隐私和透明度做出了新的规定。任何被发现违规的公司都将面临高达年度全球营业额 6%的罚款。反复违规的公司甚至面临被封禁的风险。

去年12月，欧盟监管机构根据《数字服务法案》展开了首次正式调查，目标是马斯克的X平台，以确定该平台在处理非法内容和虚假信息方面可能存在的违规行为。欧盟监管机构去年挑出19个网络平台和搜索引擎作为值得审查的大型实体，并一直在向它们询问信息，其中包括X、拥有脸书、WhatsApp和Instagram的Meta（元集团）、谷歌母公司Alphabet和其他在欧洲拥有超过4500万月活跃用户的公司。

来自欧盟的首张罚单

自从TikTok被认定为大型平台以来，欧盟已多次向其发出信息请求。其中包括询问该公司采取了哪些措施来保护未成年人，尤其是对未成年人心理健康和身体健康的风险，以及儿童使用其服务的方式。

去年9月，欧盟监管机构指责TikTok未能完善的保护好未成年用户，向其开出首张罚单--3.45亿欧元的罚款。罚款的决定是经过爱尔兰数据保护委员会（DPC）为期两年的调查后作出的。这家监管机构在执行欧盟严格的通用数据保护条例（GDPR）方面发挥了关键作用。2018年生效的GDPR是欧盟有史以来最严格、最出名的科技法律，确保公民同意其数据的使用方式。

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诉求遭驳回

TikTok在世界各地拥有大量用户，但同时被不少国家视为安全风险，特别是字节跳动被认为有可能会为中国政府提供用户数据。尽管北京予以否认，但该短视频平台在一些国家被限制使用。

去年在收到欧盟罚单的几天前，TikTok被欧盟委员会根据《数字市场法案》（DMA）列为"看门人"企业。同被归为"看门人"的还有亚马逊、Meta、Alphabet、苹果、微软。欧盟将"看门人"定义为年营业额至少75亿欧元或市值至少750亿欧元、其中央服务平台在欧盟每月拥有至少4500万活跃用户、每年拥有1万名活跃商业用户的公司。这些公司通过平台和服务，为商业用户提供了通往最终消费者的重要门户。

贴上"看门人"标签的企业将接受更严格的监管以及必须遵守一系列应做的规章制度，例如允许第三方与其被服务进行互操作，意味着这些企业需要开放应用程序的接口，与其他应用程序进行交互和共享数据。欧盟希望通过该法案限制这六家美、中公司的市场霸权地位并且维护用户的权益，扩大用户的选择权。TikTok随后提出上诉，要求暂停指定其为"看门人"。本周五，欧洲第二最高法院以对于这样的举动未能表现出紧迫性而驳回了这一请求。

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