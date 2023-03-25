TikTok恢复NBA前球星坎特账户

（德国之声中文网）坎特（Enes Kanter Freedom）对《华盛顿邮报》表示，他的TikTok账号是在３月11日被封的，此前他就曾多次接获警告，声称他发布的视频违反了TikTok的"社会规则"。

坎特随即对封禁决定提起上诉，但被告知TikTok审查人员不会恢复他的账号。不过，上周四，即TikTok首席执行官周受资在美国国会接受问讯的当天，坎特的账户又被解封。周受资在国会强调，美国人在TikTok发送的内容不会受到中国审查规则的影响。

TikTok公司的代表表示，封禁坎特账户是TikTok美国管理员的错误操作，并强调TikTok绝不会应中国政府要求而删除内容。但该公司拒绝说明，封禁坎特账户的错误是如何发生的，也拒绝透露坎特所发视频违反了哪些"社会规定"。

因长年为新疆和西藏人权发声，并在彭帅事件发生后，一度呼吁抵制北京冬奥会，土耳其裔美国NBA球星坎特成了中国社交媒体上的禁忌人物，由他参加的比赛直播也被叫停。

2021年10月，坎特发布推文写道："亲爱的残暴独裁者习近平与中国政府，西藏属于西藏人民！"在上传的近3分钟的影片里，他身穿印有西藏精神领袖达赖喇嘛的衣服说："在中国政府的残酷统治下，西藏人民的基本权利和自由是不存在的，他们不能自由学习自己的语言和文化，也没有旅行及获取信息的自由。"

(华盛顿邮报）

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