TikTok应卖美国公司 特朗普欲抽成

(德国之声中文网) 周一(8月3日)，美国总统特朗普不再强硬反对微软收购TikTok的态度，但坚持TikTok应该卖给美国公司，且美国政府应该从交易中抽成。

特朗普说，他认为成交价的「非常可观的一部份」应该要进入美国国库，因为「是我们让这笔交易发生的」。

根据上周路透社引述知情人士的估价，TikTok现值约500亿美金。

位于英国的欧华律师事务所(DLA Piper)律师克莱(Nicholas Klein)告诉路透社，「政府没有权利」透过美国海外投资委员会(CFIUS)从私营企业的交易中抽成。因此现在还不清楚美国政府能透过什么方法获取交易中的部份价金。

关键的45天

上周五，特朗普本来还对微软并购TikTok持反对立场，微软还一度宣布暂停与TikTok的谈判。但是8月2日，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）直接和特朗普通电话之后，微软又宣布将继续就收购TikTok进行谈判。

微软先行宣布预计在9月15日之前完成谈判，而之后特朗普表示这是他定下的「死线」。特朗普说: 「除非微软或其他公司能够购买TikTok并达成交易，否则TikTok将在9月15日被强制关闭美国业务。」

8月3日，中国网络媒体报道，字节跳动创始人张一鸣向公司员工发了一封内部信，信中说「尽管公司方一再强调自己是一家私营企业，美国海外投资委员会(CFIUS)仍然认定字节跳动必须出售TikTok美国业务」。信中写道，虽然公司方并不认同，但也必须面对CFIUS决定和美国的行政命令，正在尝试与「一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。」

英国《太阳报》8月3日报道，抖音国际版TikTok的母公司字节跳动（ByteDance)将根据英国政府批准的协议，将TikTok总部从北京迁至伦敦。预计张一鸣近期将对外宣布这一决定。文章还说，此举可能让考虑在美国禁止TikTok的美国总统特朗普感到不安。

张慈/杨威廉 (综合报导)