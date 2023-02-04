Tiktok将在欧洲加大数据保护

（德国之声中文网）Tiktok公司周三（3月8日）表示，今后欧洲用户的数据将主要存储在本地区，为此将新建两处计算中心。同时将委托一家欧洲企业，作为独立的第三方伙伴监督数据流动及信息获取权限。

目前，Tiktok欧洲用户的数据存储在新加坡和美国。该公司表示，在欧洲本土存储数据的工作今年内就将开始，数据转移会持续到2024年。去年Tiktok就宣布在爱尔兰建立首个计算中心，将于3月底投入运营。现在该公司还将在爱尔兰和挪威建立两个计算中心，按计划今年第四季度上线。这一项目将耗资12亿欧元。

TikTok负责欧洲公共政策的副总裁伯特伦(Theo Bertram)还强调，有关步骤也将减少本公司员工接触用户数据的可能性。Tiktok尚不愿公布将负责监督数据流的第三方伙伴的身份。在美国，这一任务是由硅谷软件公司甲骨文（Oracle）承担。

多国官方禁用

Tiktok是中国互联网巨头字节跳动的子公司，是中文短视频应用抖音的"国际版"。其在全球的用户总数超过10亿。在西方，不少人担心这款手机应用会被中国当局用来过度收集用户的个人信息。

TikTok为何叫人上瘾?

上个月，美国联邦政府已禁止在政府机构使用的设备和系统上使用Tiktok。此外，美国国会的一项跨党派议案，将使政府全面禁用类似Tiktok的"外国科技" 产品成为可能。这项法案如果获得通过，将为美国政府禁止TikTok铺平道路。

欧盟委员会出于网络安全的考虑，也要求工作人员到3月中旬全部卸载这款应用。采取同样措施的还有加拿大政府和丹麦议会。

捷克网络和信息安全部门（Nukib）本周也将Tiktok列为国安"威胁"。 有关部门周三称，"该应用程序收集的海量的用户数据以及这些数据的处理方式"，使得这一应用有可能对捷克的国家安全构成威胁。 "Tiktok的开发者和管理方--字节跳动（ByteDance）受制于中华人民共和国的司法裁决。"

捷克情报机构去年就在一份报告中指出，中国对捷克的网络安全构成威胁。但迄今为止，该国尚未对Tiktok采取任何限制措施。

（德新社、法新社）

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