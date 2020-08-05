TikTok在美碰壁 有谁渔翁得利？

（德国之声中文网）出于国安疑虑，美国政府从七月底开始施压中国短视频应用程序TikTok，若在9月15日前没有出售给美国公司，就要禁止使用。8月5日，美国政府进一步表示有意封禁所有与中国背景的手机应用程序，点名TikTok、Wechat。

在TikTok遭遇前所未有的生存危机之际，多家公司看准时机切入市场。

1. Reels

8月5日，脸书旗下的Instagram 在全球50个国家發表新产品Reels，包括美国、印度、德国、法国都可以下载。根据《华尔街日报》报导，Instagram对市场反应感到满意。

Reels完全是为了与TikTok竞争而设计的短视频应用程序。用户剪接15秒的视频、搭配音乐做成有趣影片。虽然TikTok在全世界有5亿用户，但是Instagram的全球用户是TikTok的兩倍，如果Reels成功取代TikTok，Instagram无疑会成为世界霸主。

Instagram善用自己的优势，在「探索」页籤推广Reels影片。这对创作者而言，也是拓宽观众市场、打开知名度的好功能。此外，近日美国对TikTok施加压力，促使创作者将作品「搬」到Instagram發表，以免TikTok突然被禁用。

2. Triller

Triller创立于2015年，是一家总部位于美国的短视频应用程序，跟中国公司「字节跳动」的TikTok很像，也是主打15秒短影音。在TikTok落难之前，Triller默默發展自己的使用者群，在全球约有1亿用户。

7月29日，路透社报导Triller控告TikTok侵害专利权。巧合的是，微软有意购买TikTok的消息在两天后传出。紧接着Triller迎来了他的窜红之路，而且与美国政府对微软收购TikTok表态的时间几乎完全重叠。

根据Triller总经理Mike Lu 在LinkedIn上贴文，Triller在8月1日攀升到苹果应用程序商店(App Store)排行榜前5名，紧接着在3天后，Triller在超过50个国家的苹果商店排名都攀登第一名。

美国媒体对TikTok安全疑虑的相关报导可能也助长了Triller的声势。在TikTok上拥有3700万粉丝的对嘴歌舞团体Sway House，几位成员8月初宣布转移到Triller發表创作，他们受媒体采访时说，在看了有关TikTok的报导后，感到在TikTok上分享创作并不安全，为顾及与他们互动的上千万用户，最后决定离开TikTok。

3. Byte

Byte由短影音始祖Vine的共同创办人操刀，主打6秒短影音，期望用更短秒数呈现更精緻的内容。在苹果商店排名每日变动的情况下，Byte与Triller都曾超越TikTok，排到前两名。

4. Quibi

由人称「迪士尼传奇弃将」的卡森伯格(Jeffery Katzenberg)创办，还未上市前就获得17.5亿美金融资，投资者包括华纳、迪士尼、好莱坞、福克斯、阿里巴巴。

卡森伯格在任内制作著名动画包括《狮子王》、《阿拉丁》等，更重振了迪士尼内的真人与动画部门，让他带领的Quibi更被看好。

5. Tangi

谷歌内部孵化器开發，主打手作型短影片如绘画、烹饪等，旨在让用户快速学会某项技能。界面类似Pinterest，有纵向的预览图样可以上下滑动。

Tangi平台上的视频是这些应用中最长的，介于30到55秒之间。

6. Shorts

影音巨头Youtube即将推出短视频应用程序Shorts的消息从4月就陆续流出，但是具体發表日期尚未决定。

目前Youtube在全球每月有20亿活跃用户，据说Youtube打算把Shorts融合在Youtube的App当中，直接让用户可以取用内建音乐库的音乐进行创作。