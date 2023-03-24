TikTok在美国：禁用之外还有什么替代方案？

（德国之声中文网）雅各布森 (Cassidy Jacobson) 13 岁时，她在流行的应用程序TikTok上发布了一段自己跳舞的视频。

当时她难以想象，六年后，她的TikTok账户“Casssidy_J” 在这个短视频平台上将拥有150万粉丝。粉丝们被她对舞蹈和护发的热情所吸引。

TikTok在美国拥有1.5亿用户。雅各布森打算利用她的成功，开始她自己的卷发护理系列，并激励其他人喜欢自己的自然卷发。

她的这个梦想和其他TikTok创作者的各种梦想可能难以实现，因为许多美国国会议员正在给拜登政府施压，要求在美国禁止中国公司拥有的这款社交媒体应用程序，声称该应用程序可能被用于数据收集、内容审查和对儿童精神健康造成伤害。

上周，TikTok表示，拜登政府要求其中国所有者出售所持股份，否则将可能在美国被禁。

如果拥有TikTok的中国公司字节跳动不能在美国运营该应用程序，雅各布森可能不得不将自己的内容转移到其他地方。

雅各布森告诉路透社说：“TikTok现在有点不稳定。内容创作者的目标是跨平台发展自己，拥有一个稳固的社区，并不想只专注于一个应用程序。”

TikTok为何叫人上瘾?

无论是为YouTube创建新内容，还是将她在TikTok的内容转移到Instagram，这位网红努力确保她的内容多样化。

在周四（3月23日）气氛紧张的国会听证会上，TikTok首席执行官周受资（Shou Zi Chew）受到议员们的尖锐质询。

“我们不会应中国政府的要求推广或删除内容。”周受资在听证会上说，并称该应用程序“不受任何操纵”。

有没有替代方案？

“自由之家”技术和民主部门研究主任冯克（Allie Funk）说，完全禁止该应用程序是一项非常严厉的举措。

“国会可以通过一项强有力的隐私法，并加强对公司的要求，使其在运营方面更加透明。”她告诉路透社。

她建议制定一项全面的隐私法，以限制从TikTok收集数据，并进行定期审计以确保透明度。

虽然尚不清楚参议员提出的授予商务部禁止外国技术权力的法案是否会获得通过，但许多TikTok网红用户都主张在不禁止的情况下进行保护。

雅各布森说：“该应用程序的用户需要得到保护，我认为唯一的办法是政府让大型公司承担责任，无论它们是美国公司还是中国公司。”

她认为，无论在哪个国家，任何人的隐私遭到侵犯都会伤害所有人。

一些民主党议员也表达了类似的观点，其中一些人担心拜登总统禁止深受许多年轻选民喜爱的这款应用程序将带来政治影响。

以自我关爱短视频而闻名的TikTok跨性别网红内奥米（账户“NaomiHearts”）认为，禁令会削弱她对拜登的信心——她在 2020年给拜登投了票。

“在我看来，没有优秀的政治家，但我们信任某些人。”拒绝透露全名的内奥米说，“我让他上台是因为我相信他所代表的东西，而且我认为这些东西随着时间的推移会影响很多人的观念。”

内奥米说她有点不愿意转移到其他平台，因为TikTok给了她在其他地方找不到的机会。

除了人气和粉丝之外，TikTok的支持者还认为它提供了生计、社会变革的途径和社区意识。

她说：“作为这个世界上的跨性别者，他们（社会）并不真正关心我们。因此，由于TikTok，我每年赚到六位数的收入，而且大品牌都因此找到我，这太疯狂了。”

（路透社）

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