 TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？ | 文化经纬 | DW | 22.04.2022

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文化经纬

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

中國的社交媒體APP TikTok在台灣的青少年中很受歡迎。但一些立法者對中國政府將TikTok作為認知戰的工具影響年輕人提出了擔憂。 DW記者從台北報導。

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