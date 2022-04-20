TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

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中國的社交媒體APP TikTok在台灣的青少年中很受歡迎。但一些立法者對中國政府將TikTok作為認知戰的工具影響年輕人提出了擔憂。 DW記者從台北報導。
繼TikTok之後，小紅書正成為台灣年輕族群喜愛的中國社交軟體。日前有台灣立委稱中國透過小紅書等社交軟體操作「認知作戰」。小紅書可能涉及文化滲透、甚至認知作戰嗎？德國之聲訪問專家請他們分享看法。
根據台灣民主實驗室上週發布的報告，俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯的官方論述在中國網絡快速傳播，影響輿論對烏克蘭戰爭的看法。在這場資訊戰背後，中國官媒為什麼推波助瀾？
美中關係陷入歷史新低點之際，兩國國防部長週三（4月20日）罕見地進行了通話。這是美國國防部長奧斯丁上任後，首度與中國國防部長魏鳳和通話。雙方就多個議題進行交流，試圖緩解美中僵局。
博鰲亞洲論壇週四（4月21日）開幕，習近平在演講中提「全球安全倡議」，並稱中國「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則」。有分析指，俄烏危機背景之下，習近平此說可能影響美國在亞洲的行動。
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