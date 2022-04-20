文化经纬

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？

中國的社交媒體APP TikTok在台灣的青少年中很受歡迎。但一些立法者對中國政府將TikTok作為認知戰的工具影響年輕人提出了擔憂。 DW記者從台北報導。