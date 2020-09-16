 TikTok国安疑虑未消 特朗普周四再议 | 经济纵横 | DW | 17.09.2020

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经济纵横

TikTok国安疑虑未消 特朗普周四再议

字节跳动有意在交易后继续持有多数股权，多位美国参议员写信给特朗普，批评国安疑虑尚未解除，政府应予以否决。特朗普简短回应，留待周四讨论。

USA TikTok Bürogebäude in Kalifornien (Getty Images/M. Tama)

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美国总统特朗普8月初大动作以国安疑虑为由发布TikTok禁令，但绕了一大圈，TikTok交易最后花落他的政治盟友甲骨文，除了字节跳动可能持有多数股权，相关争议几乎都没有解决。

在9月13日传出字节跳动属意与甲骨文针对TikTok的美国营运展开合作後，甲骨文14日证实该消息。然而，美国政府是否会核准此合作案仍充满诸多变数。

就在路透社披露中国软件开发商字节跳动 (ByteDance) 传出已决定将TikTok的美国营运权卖给甲骨文的同一天，中国官媒环球电视网(CGTN)报导否认这项消息。

消息人士称，TikTok母公司字节跳动正准备在未来3年内在新加坡投资数十亿美元，将新加坡变成亚洲地区的桥头堡，成为其向全球扩张的一部分。美国总统特朗普表示，字节跳动出售TikTok美国资产的最后期限不会延长。他说：“要么关闭，要么出售。”

中国外长王毅提出《全球数据安全倡议》，提倡尊重他国主权、不侵害个人信息的数据安全原则。在美国质疑华为和TikTok威胁国家安全时，中国的这项倡议看似回应美国担忧，并且给予实际承诺。

(德国之声中文网) 字节跳动在与甲骨文(Oracle)的提案中，有意继续持有美国版TikTok多数股权。对此，特朗普表示他对中国企业继续掌握控制权「不满意」，且将在周四(17日)听取简报。

在美国政府施压下，TikTok拟出售在美业务，最终却转弯成合作案，原本有意收购的甲骨文在合约中的角色仅是「可信的技术提供者」，原东家字节跳动仍有意持有多数股权。

特朗普在周三(16日)的记者会上回应甲骨文仅持有少部份股权时说，「概念上，我可以告诉你我并不喜欢那样」，并补充道: 「我不准备签署任何东西。他们明天会向我报告，我会让你们知道(结果)。」

同日，美国参议员卢比奥(Marco Rubio)领衔呼吁特朗普政府，否决字节跳动与甲骨文之间的提案。卢比奥也是去年底呼吁美国政府调查TikTok配合中国审查内容的第一人。

卢比奥认为甲骨文在现有提案中扮演的角色仍然存在「严重问题」，比如甲骨文可能向字节跳动提供技术，以及TikTok演算法将来归谁所有。他说，他很高兴交易案需要政府批准才能成案，「如果协议仍然保留字节跳动或其他中国企业与TikTok的联系，我们将强烈呼吁政府基于国家安全理由，拒绝该项协议。」

在卢比奥的信件上联署的参议员包括提利斯(Thom Tillis)、史考特(Rick Scott)、康宁(John Cornyn)、威克(Roger Wicker)、沙利文(Dan Sullivan)等人。

周三晚间，共和党参议员克鲁兹(Ted Cruz)另外去信特朗普，主张甲骨文和字节跳动现行交易「没有满足总统行政命令的主要目的」，而且「构成严重国家安全风险」。

此前，美国两党议员也都呼吁政府拒绝这项交易，写信给美国投资委员会主席姆努钦。

虽然美国国家安全机构担忧字节跳动会将美国用户信息提供给中国政府，但是特朗普也无意将此争议留置到选举日附近，以免失去美国1亿TikTok用户的支持。

张慈/李澄欣(路透社)

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