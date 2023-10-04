TikTok周三起停止印尼电商业务

（德国之声中文网）印度尼西亚是TikTok在全球最先开展电商业务的国家，网店数量和规模名列世界前茅。现在，这款中资应用宣布，将从周三（10月4日）起开始执行印尼的新规定。

TikTok印尼分部周二发布声明称："遵守当地的法律和规定，是我们的首要任务。因此，我们将不会继续在印度尼西亚开展TikTok电商业务。"

过去几个月来，因数据安全以及涉嫌同北京政府关系密切，TikTok已经在美国和其他一些国家陷入困境，而此次印尼禁止网络直销的决定，无疑使TikTok的处境雪上加霜。

受TikTok及其他平台网络直销的影响，印尼线下店铺的生计大受影响，因此对网络平台电商业务实施监管的呼吁也日益高涨。

印尼贸易部长哈桑（Zulkifli Hasan）在周三的新闻发布会上说，采取这一措施是为了让中小型企业能够在一个公平、健康和有利的商业生态系统中竞争。根据贸易部发布的新规定，社交媒体只能用作商品和服务的广告平台，而不能用于直接交易。





哈桑说："社交平台可以为产品做广告，但社交媒体是独立的，你不能把社交媒体和商务结合起来。任何政府都会保护本地小企业。" 哈桑表示推出这项禁令旨在实现 "商业竞争中的平等"。



该禁令适用于提供电商业务的所有社交媒体平台。哈桑对德国之声表示，虽然商业部没有专门讨论 TikTokShop，但这一规定适用于所有平台。

TikTok印尼公司强调，他们会尊重当地法规，但同时也对禁令提出批评，认为这项禁令将损害使用TikTok电商市场的数百万印尼卖家的利益。

印尼的电子商务市场主要由Tokopedia、Shopee和Lazada等平台主导，但TikTok Shop自2021年推出以来也获得了相当大的市场份额。公司数据显示，TikTok在印尼拥有1.2亿用户，是仅次于美国的全球第二大市场。TikTok首席执行官周受资今年六月曾到访印尼，并承诺今后几年内会向东南亚投资数十亿美元。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。