TikTok又获宽限期 死线延至12月

(德国之声中文网) 周三(11月25日)，美国财政部宣布批准字节跳动延后出售TikTok美国业务的死线。

美国政府在8月中要求TikTok的母公司字节跳动在90天内出售TikTok在美业务，否则必须终止营运。几经波折，美国政府将死线推到11月12日。11月初，在字节跳动的请求下，美国政府同意将死线延长15天，也就是将期限延后至11月27日。

11月25日，在期限生效前两天，美国政府同意将死线延后一周。美国财政部发言人表示:「CFIUS已经同意再给字节跳动一周的宽限期，将死线从11月27日延后到12月4日，让委员会有时间检视最近收到的修正版文件。」

字节跳动一名内部负责人表示，公司已经提交一份新提案，希望能解除美国政府的顾虑，但是该负责人拒绝提供更多细节。

在这份新提案之前，字节跳动在11月10日披露，若包括11月提交的提案在内，字节跳动已经向政府提交过四份提案，针对「创建一家负责处理TikTok在美国的用户数据与内容协调的新企业，完全由甲骨文、沃尔玛、字节跳动线有投资人持有」解除政府的顾虑。

其他商务部针对TikTok采取的行动，例如要求苹果与安卓应用程序商店下架TikTok、以及另一个TikTok说可能会影响其在美国境内营运的交易禁令，目前都已经在联邦法院被阻挡下来。

美国软件开发商甲骨文与沃尔玛仍持续针对TikTok交易案进行协商。这两间公司预计将持有一定比例的TikTok Global的股份，而美国总统特朗普也曾说他已初步同意这项交易案。

张慈/杨威廉 (法新社、路透社)

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