TikTok促销“令人上瘾” 欧盟发最后通牒

（德国之声中文网）欧盟委员会周一（4月22日）宣布，要求TikTok公司24小时以内提交对新应用TikTok Lite潜在健康风险的评估报告，否则将面临按日均收入的比例予以罚款。在本月早些时候，TikTok“未能提供”相关信息。

TikTok Lite是TikTok的精简版，于今年3月在法国和西班牙上线。它针对较慢的网络连接进行了优化，内存使用量更少。它可以让18岁以上的用户赚取积分，积分可以兑换代金券或礼品卡。

欧盟委员会说，希望这家中资公司展示它是如何评估该计划的成瘾性和心理健康风险的。

如果TikTok公司未能在24小时期限内做出答复，该公司将面临相当于其年收入百分之一的罚款。

欧盟调查TikTok是否违反《数字服务法》

欧盟行政长官周一还宣布将启动第二次调查，以确定TikTok是否违反了欧盟的《数字服务法》。根据该法案，该视频分享平台在欧洲推出TikTok Lite之前应提交一份“风险评估”。

欧盟委员会担心TikTok在推出该应用时没有评估如何降低“潜在的系统性风险”。

“TikTok拥有无穷无尽的短视频和快节奏的视频流，它提供了乐趣和超越你周围朋友圈的联系感。” 欧盟委员会委员布雷顿（Thierry Breton）说，“但它也带来相当大的风险，尤其是对我们的孩子：成瘾、焦虑、抑郁、饮食失调、注意力不集中。”

欧盟威胁要暂停该网站的一项“令人上瘾”的功能，即奖励用户观看和点赞视频。

“我们对这一决定感到失望。”TikTok公司在一份声明中说，“TikTok Lite奖励中心不对未满18岁的用户开放，视频观看任务设有每日限制。我们将继续与委员会进行讨论。”

（法新社、美联社、德新社）

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