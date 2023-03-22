 TikTok:从来没有 未来也不会把美国用户数据给中国政府 | 经济纵横 | DW | 22.03.2023

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经济纵横

TikTok:从来没有 未来也不会把美国用户数据给中国政府

TikTok首席执行官周受资周四将出席美国众议院能源和商业委员会听证会。他在提前发布的讲稿中表示，该平台过去从来没有、未来也不会将1.5亿美国用户的数据分享给中国政府。他还承诺采取一系列措施，保障美国用户的数据安全。

Symbolbild | Tiktok und Amerikanische Flagge

（德国之声中文网）“TikTok从来没有与中国政府分享过美国用户的数据，也从来没有收到过这样的要求。而且即使有人提出这样的要求，TikTok也不会照做”，根据众议院能源和商业委员会周二发布的书面证词，周受资将在周四的听证会上做出这样的陈述。

这位TikTok首席执行官还强调，TikTok母公司字节跳动不受任何政府的控制和持有，也不是一家国有企业。“请允许我明确地表达这一立场：字节跳动不是中国或者任何国家的代理人。”

批评者担心TikTok会把美国用户的数据转交给中国政府，这促使不少美国议员呼吁禁用这一短视频平台。上周，TikTok方面表示，拜登政府要求其中国持股者们出售手中的股份，否则该应用将面临在美国被封禁

周受资是新加坡人，曾任小米首席财务官，2021年加入字节跳动

周受资是新加坡人，曾任小米首席财务官，2021年加入字节跳动

周受资为周四准备的讲稿中还写道：“只有在别无选择的情况下，封禁才是合适的。但是现在我们还有别的选择。”

《华尔街日报》分析指出，周受资此次作证是TikTok精心准备的一场博弈，目的是赢得美国政府的同意，争取在改善安全和保障的前提下继续运营，同时维持目前的所有权结构。

根据路透社报道，TikTok宣称已经投资15亿美元，用于所谓“德克萨斯计划”（Project Texas）的严格数据安全工作，试图说服美国议员和拜登政府支持这一计划。

2020年，美国海外投资委员会（CFIUS）曾经建议字节跳动出售TikTok美国业务。在时任总统特朗普的压力之下，TikTok曾经尝试和零售业巨头沃尔玛（Walmart）以及科技软件公司甲骨文（Oracle）达成出售交易，但是这一计划最终搁置。

两年多以来，TikTok一直在与美国海外投资委员会进行谈判，寻求就保护美国用户数据达成意向协议。该平台已经成立了一个专门负责数据安全业务的子公司USDS（TikTok U.S. Data Security），目前有将近1500名全职雇员，并且已经和甲骨文公司签约，由后者来负责储存TikTok的美国用户数据。

周受资为周四的听证会准备的讲稿中还提到，甲骨文公司已经开始检查TikTok的源代码，并且将以“前所未有的方式访问相关算法和数据模型”。

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周表示，该进程完成之后，“所有受到保护的美国数据将会置于美国法律保护之下，也会接受美国领导的安全团队的监控。在这一结构之下，中国政府是无法访问或者强制访问相关数据的”。

TikTok表示，从去年开始将新的美国用户数据传送到甲骨文公司的云服务器之后，该平台本月已经开始删除在弗吉尼亚州和新加坡数据中心的美国用户受保护数据，

根据周受资的证词，目前字节跳动公司60%的股份为全球投资者持有，包括贝莱德（Blackrock）、大西洋通用公司（General Atlantic）和红杉（Sequoia）等；20%的股份由公司创始人持有；另外还有20%是员工持股，其中“也包括数千名美国员工”。

本周一，TikTok表示其平台在美国每月有超过1.5亿名用户。此前在2020年，该平台提供的用户数量是1亿。根据周受资的讲稿，目前TikTok的普遍用户是过了大学年龄的成年人。

专家指出，虽然在美国国会彻底禁用TikTok的呼声很高，但是如果真要走出这一步，拜登政府恐怕还需要通过新法案来消除法律上的障碍。另外《华尔街日报》也指出，禁止这一颇受欢迎的视频应用也会带来政治风险，因为相比共和党来说，民主党更加依赖作为TikTok主流受众的年轻选民。
背景阅读：哪些国家禁止使用抖音海外版TikTok？

（路透社、华尔街日报）

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