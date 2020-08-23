TikTok交易再惹议　特朗普要求佣金　

（德国之声中文网）美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）周二（9月1日）再次提到由他所主导的TikTok强制交易案，当中美国政府应可抽取佣金。

他说：「我告诉他们，必须在9月15日之前进行交易；之后，我们在美国会停止他们的业务。」

「我还说，美国必须得到补偿，很好的补偿，因为是我们促成这项交易案，所以我们应该得到补偿。」

批评人士抨击特朗普的说法不但可能违宪，甚至近乎敲诈。

另一方面，《华尔街日报》援引知情人士的报道称，TikTok美国业务的出售谈判因该应用的核心演算法能否被纳入交易的关键问题而变得复杂。

这些演算法决定用户会看到什么视频，而不需要用户先关注其他用户或指定他们的偏好。

根据《华尔街日报》报道称，这些演算法被认为是交易谈判的一部分。

日前中国政府出台了对人工智能技术的出口限制，似乎涵盖了TikTok上也使用到的内容推荐演算法。

这个出口限制意味着，TikTok的中国所有者字节跳动(ByteDance Ltd.)必须获得许可才能向外国公司出口任何受限技术。问题是其演算法是否需要中国政府批准才能转让? 如果需要，中国政府是否会签字? 这些都是未解的问题。

报道内容提到，潜在买卖家都在试图弄清楚这个问题。目前这些潜在买家包括微软和沃尔玛，据说还有甲骨文。

中国强硬反击

中国外交部发言人华春莹9月1日在例行记者会上严词批评美国国务卿蓬佩奥认为TikTok有国安疑虑的论点。

她说:「在网络安全问题上，他每天都在撒谎。」她也强调，「大家都想不明白TikTok这样一个年轻人喜欢的社交媒体软件、那些轻松地跳舞、唱歌的视频怎么会对美国国家安全构成威胁？」

她接着细数美国官方「强迫」美企提供数据的各项做法，表示「推特、脸书、YouTube、Skype、谷歌地图甚至手机游戏『愤怒的小鸟』都被迫选择了合作」。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、法新社)

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