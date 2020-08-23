 TikTok交易再惹议　特朗普要求佣金　 | 经济纵横 | DW | 02.09.2020

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经济纵横

TikTok交易再惹议　特朗普要求佣金　

TikTok成为中美外交风暴的中心。特朗普设下最后通牒，要求美企停止与TikTok的中国母公司ByteDance做生意。此外，美政府强制TikTok出售给美企外，特朗普还要求要获得「朴偿」，再次引起争议。

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten (picture-alliance/AP Images/Star Max/D. V. Tine)

特朗普以国安为由动用行政命令要求TikTok出售。

DW.COM

中国商务部与科技部日前调整了《限制出口技术目录》，其中囊括了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”以及“人工智能交互界面技术”。中国官媒新华社援引国内专家观点指出，TikTok美国业务的出售可能会受到影响。

TikTok、微信和成千上万来自中国的App看似无害，其实夹带着恶意插件，而且巧妙隐藏了来源。手机用户该如何保护自己的信息不被侵害呢？

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

据消息人士透露，甲骨文公司有意参与收购字节跳动子公司TikTok在美业务。据悉，甲骨文已经和字节跳动的两个现有股东红杉资本和泛大西洋投资集团接洽。这是继微软和推特之后第3家表示有意收购海外版抖音TikTok的互联网巨头。

特朗普再度加大对TikTok及其母公司字节跳动施压。这位美国总统签署行政令，要求字节跳动在90天内销毁其手中的美国用户数据，并从TikTok撤资。 此外，他还称，正在考虑是否也禁止阿里巴巴等中企在美运作。

（德国之声中文网）美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）周二（9月1日）再次提到由他所主导的TikTok强制交易案，当中美国政府应可抽取佣金。

他说：「我告诉他们，必须在9月15日之前进行交易；之后，我们在美国会停止他们的业务。」

「我还说，美国必须得到补偿，很好的补偿，因为是我们促成这项交易案，所以我们应该得到补偿。」

批评人士抨击特朗普的说法不但可能违宪，甚至近乎敲诈。　

另一方面，《华尔街日报》援引知情人士的报道称，TikTok美国业务的出售谈判因该应用的核心演算法能否被纳入交易的关键问题而变得复杂。

这些演算法决定用户会看到什么视频，而不需要用户先关注其他用户或指定他们的偏好。

根据《华尔街日报》报道称，这些演算法被认为是交易谈判的一部分。

日前中国政府出台了对人工智能技术的出口限制，似乎涵盖了TikTok上也使用到的内容推荐演算法。

这个出口限制意味着，TikTok的中国所有者字节跳动(ByteDance Ltd.)必须获得许可才能向外国公司出口任何受限技术。问题是其演算法是否需要中国政府批准才能转让? 如果需要，中国政府是否会签字? 这些都是未解的问题。

报道内容提到，潜在买卖家都在试图弄清楚这个问题。目前这些潜在买家包括微软和沃尔玛，据说还有甲骨文。

Symbolbild TikTok Logo (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

TikTok和抖音在全世界已经有超过10亿下载量。

中国强硬反击

中国外交部发言人华春莹9月1日在例行记者会上严词批评美国国务卿蓬佩奥认为TikTok有国安疑虑的论点。

她说:「在网络安全问题上，他每天都在撒谎。」她也强调，「大家都想不明白TikTok这样一个年轻人喜欢的社交媒体软件、那些轻松地跳舞、唱歌的视频怎么会对美国国家安全构成威胁？」

她接着细数美国官方「强迫」美企提供数据的各项做法，表示「推特、脸书、YouTube、Skype、谷歌地图甚至手机游戏『愤怒的小鸟』都被迫选择了合作」。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、法新社)

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