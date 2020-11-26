TikTok争讼案 特朗普再度失利

（德国之声中文网）特朗普让TikTok应用出售其在美生意的计划看来要泡汤。华盛顿特区联邦法院一法官美国时间周一（12月7日）裁定，美行政当局施压要求TikTok应用出售其在美生意，并无法律依据。

华盛顿特区联邦法院法官尼科尔斯（Carl Nichols）声明，联邦政府的相关政令可能逾越了其权限，该政令是"任意的和令人摸不透的"，因为，政府未考量能替代禁止的其它选项。尼科尔斯法官由此裁定Tiktok的上诉有效。

今年10月底，宾夕法尼亚州一名联邦法官已杯葛了对这一广受欢迎应用的禁令。8月份，特朗普总统下达政令，意在迫使中国公司字节跳动将其抖音海外版Tiktok的美国子公司出售给一家美国企业。美国行政当局的理由是，Tiktok对美国"国家安全"构成威胁。此间竞选蝉联失败的特朗普怀疑字节跳动利用Tiktok从事间谍活动，将用户数据传给中国政府。字节跳动予以否认。

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针对这一8月初即下达的禁令，尼科尔斯法官9月底已裁定美国用户可继续下载Tiktok产品。他当时提出的理由是，该禁令将导致"无法弥补的损失"。Tiktok在美国有近1亿用户，全球范围约有7亿。

进口设限不合法

禁令颁布后，对于字节跳动而言，当时唯一出路是把在美生意出售给一美国伙伴，以使Tiktok能继续在美生存。作为其法律基础，特朗普行政当局援引了1977年的一项法律，该法授予总统在应对来自境外的特别危险时以广泛的紧急权力。然而，中国政府颁发禁令，不准在未获许可的情况下向海外出售软件算法，由此阻挠了相关谈判。

不过，该法同时明确规定，总统不得限制信息、信息材料的进出口，也不得限制个人信息交流。尼科尔斯法官强调指出，Tiktok无疑属于这一领域，因此，批准了Tiktok申请的初步禁制令。

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即使时限届满，TikTok产品在美国依然可以下载。

2017年，经由与音乐类应用Musical.ly合并，诞生了段视频平台TikTok。该平台以同步对嘴的自拍视频功能大获成功。用户可上传15至60秒长的自拍视频。尤其受年轻人青睐的这一应用可借助人工智能探知用户的爱好，并向之推送更多视频。

有关TikTok的争议是中美冲突的一部分。在特朗普总统任期内，这一冲突不断加剧。两国之间不仅发生贸易争端，外交关系也处于紧张状态，并互相指控对方从事间谍活动。

凝练/石涛 （法新社，Tagesschau）

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