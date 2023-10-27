Temu vs. SHEIN: 双方共同撤诉宣布停火？

（德国之声中文网）竞争对手希音（Shein)与拼多多控股旗下的Temu已就结束在美国的法律纠纷提出申请。文件显示，尽管这两家廉价电商平台的竞争日趋白热化，但双方仍希望实现停火。

两家公司及其子公司的律师已向芝加哥和波士顿法庭提交联合声明，要求法官驳回两起诉案。

相关文件中并没有说明双方为何决定放弃诉讼，双方是否达成了某种共识也不得而知。周五，两家公司均拒绝就撤诉一事发表评论。

去年十二月，SHEIN在美国伊利诺伊州北区地方法院对Temu提起诉讼，指控Temu鼓动网红对快时尚电商SHEIN诋毁性陈述，并用"假帐号"诱导用户下载Temu应用。

今年七月，Temu在波士顿联邦法院提交诉讼，指控Shein同服装制造商达成的协议违法了美国反垄断法。Temu在诉状中宣称，Shein要求服装厂家签署忠诚协议，承诺不同Temu做生意。

两家公司此前发表的声明，均对对方的指控予以坚决驳斥。

这两家公司以其超快时装以及超低的价格对全球零售业产生了极大的撼动。

创立于中国的Shein, 公司估值达660亿美元。以在网络上以超低价格销售快时装而闻名，例如十美元一件的连衣裙和五美元一件的骑行短裤。服装主要在中国生产，通过网络销往美国及欧亚各国。

Temu的母公司拼多多控股（PDD Holding）同时拥有的中国电商平台拼多多。除经销廉价服装之外，该平台的低价电器也拥有相当的知名度。

汇丰银行分析师本周发布的一份报告称，Temu期望今年能够实现160亿美元营业额目标，而专家的普遍预估则为110亿美元。

（路透社)

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