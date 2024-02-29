Temu在电商领域的艰难淘金路

（德国之声中文网）和正处于生长旺盛期的青少年一样，Temu在不断扩张的同时也在经历着“生长痛”。但对于这家以极其低廉的价格作为主要卖点的电商平台所面临的“成长的烦恼”还真不少。

一开始是来自西方的有关数据安全的担忧。有媒体报道称，为了打消西方对于中国政府可能获取用户信息的疑虑，Temu母公司拼多多将其总部迁移到了低税率的爱尔兰，但是拼多多否认这一消息。而Temu的总部则设在了美国波士顿。然而现在，更多的问题又开始浮现。

不管在美国还是欧洲，人们都很难逃过Temu的广告轰炸。在今年美国橄榄球冠军赛“超级碗”（Superbowl）期间，Temu也投放了多个广告单元，主打的口号就是“像亿万富翁一样购物”。根据摩根大通的计算，Temu去年在营销上花费了17亿美元，预计今年的广告费用也要达到30亿美元。

Temu从2022年9月在美国上线以来，迅速成为全美下载量最多的应用程序。在上线后的第一个月，Temu的月度活跃用户总数达到450万。

除了美国之外，Temu在2023年也是英国、法国和德国下载数量最多的应用程序。

劣质电子产品、不安全的玩具和伪冒品

和亚马逊等其它在欧美比较知名的电商零售平台不同，Temu延续了母公司拼多多的“团购”模式，采取从中国的工厂或商铺直接发货，运送到消费者手中。对于Temu的客户来说，快速或当日送达似乎并不是决定因素，相比之下尽可能低廉的价格才是最重要的，即使他们可能需要等待一到两周的时间。

“这种模式也许无法长期持续下去，Temu似乎在适用渗透定价策略来获得市场份额”，一直在观察该公司的多伦多零售业分析师文德（Bruce Winder）表示。

他认为，Temu还将不得不面对大量有关劣质电子产品、不安全的玩具以及仿冒产品和丢失包裹的报道。

文德估计，随着该公司不断扩张，这类批评会越来越多。他认为如果要长期生存，该公司就必须面对这些问题。

美国贸易漏洞助力Temu和Shein崛起？

根据路透社的报道，目前Temu平均每天会有大约4000吨的商品从中国发货，运往世界各地。

按照美国海关规定，价值800美元以下的包裹可以通过所谓的“小额豁免”简化程序进口到美国而无需缴纳进口税。美国众议院中共特别委员会去年6月发布的一份中期报道指出，Temu和同样来自中国的“快时尚”公司Shein就是利用这一规则，每天向美国发送近60万个小额包裹。

这份报告的计算指出，在所有进口到美国的所谓“小额豁免”包裹当中，Temu和Shein两家的包裹就占到了30%以上。相比之下，很多其它零售公司则需要支付很高的关税。2022年服装公司Gap和H&M分别在美国支付了7亿美元和2.05亿美元的进口关税，因为他们都是通过集装箱进口商品，而不是单独包装。

在欧盟引起关注

欧盟的海关政策与美国不同，只有价值150欧元以下的包裹才能够免关税进入。2022年，海关一共收到了近10亿份低价值货物的申报单。而2023年的数字估计已经增至20亿。

欧盟委员会2023年5月表示，据估计进入欧盟的包裹当中有65%在海关申报时被故意低估价值，而这会给欧盟企业造成伤害。

有时候这些包裹的价值可能并未故意报低，而是商家将其拆分成更小的包裹，使其符合低于150欧元的小额豁免条件。这也导致运输的包裹数量增多。

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不顾一切代价，只为市场占有率？

不过一些迹象显示，Temu所引发的热度正在逐渐冷却。根据德国Statista统计公司提供的数据，Temu应用程序的全球月度下载量在2023年10月达到顶峰之后，已经在逐渐放缓。

获得新用户的关注也变得越来越难。归根到底，Temu还是在以尽可能低廉的价格去吸引消费者。但是很多专家认为，为了抢占市场份额，该公司可能每售出一件产品，同时都在亏损。也有一些分析指出，人们可能很快还是会回头去购买那些价格更贵一些的产品。

对于文德来说，Temu面临的最大挑战可能还是在于其合法性。“因为它涉及很多问题，比如数据隐私、环境可持续性、知识产权和劳动条件等。”

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