Telegram暂拒配合港府 可否从Signal抢回用户?

(德国之声中文网)香港网路媒体《香港自由新聞》(Hong Kong Free Press)独家报导，通讯软件Telegram表示将暂时拒绝香港政府取用资料的要求，直到国际间对香港近期的政治转变获得共识为止。

但是Telegram也在使用者条款中强调，在与「恐怖主义」有关的案件上，该软件仍然会与当局合作: 「如果Telegram收到法庭命令，确认您是一个恐怖主义嫌疑人，我们可能向有关当局揭露您的IP位址以及电话号码。」

根据港版国安法第24条，「对人的严重暴力、爆炸、纵火、破坏交通工具、干扰交通、水、电、通讯，全部可被视作恐怖活动」。虽然在网络上的通讯内容不见得直接与第24条规范项目有关，但是基于对法律追溯力的不确定性，人们仍然高度担忧自己在网络上的发言会成为法庭上的举证参考。

著名Telegram频道「612 Reminder」7月6日贴出公告指，纵使Telegram官方出面澄清暂时拒绝香港当局取用资料的要求，但在私隐隐忧下，相信前线人士及各大频道/公海 管理员的安全仍然受到威胁。

通讯软件评比，谁更安全?

Telegram是在2013年由俄罗斯的杜洛夫(Durov)兄弟保罗(Pavel)與尼古拉(Nikolai)所創辦，两人因过去开发的社交网站被亲俄罗斯企业强力收购，在开发Telegram时特别重视通讯安全性。不仅在「秘密对话」中支援端对端加密、定时删除讯息、静音传讯等功能，在面对政府胁迫时也特别强硬，曾在2018年因拒绝提供配合俄罗斯当局提供加密金钥，而被宣布禁用。

在反送中示威浪潮中，Telegram因加密通讯功能获得示威者欢迎，成为反送中示威者最广泛使用的通讯软体。其特殊的「频道」与「公海」功能因为没有加入人数上限，十分有利于消息传播，例如著名频道「612 Reminder」拥有160,271名订阅者，「反送中文宣谷」有155,192名订阅者。订阅者无法查看频道里面其他订阅者的资讯。

国安法实施后，越来越多香港人投奔另一个通讯软件Signal。该软件是由美国开发商Open Whisper Systems开发，因受到美国CIA告密者史诺登(Edward Snowdon)推荐而闻名。

与Telegram相比，Signal不像Telegram需要另外开启「秘密对话」才会开启端对端加密功能，而是预设每个对话都是端对端加密，且设置定时「阅后即焚」的案件也十分直觉方便。

香港資訊科技商會副主席范健文（Eric Fan）3日接受香港《苹果日报》访问时也表示，Signal有开放原始码，加密技术也是开源，可以供大众检视有无漏洞，因此受到好评。他也表示虽然WhatsApp近日也开始采用端对端加密技术，但是因WhatsApp没有开放原始码，母公司又是脸书，因此就隐私角度仍会更推荐Signal。

6月初，Signal新增了模糊人脸的功能，用户在传输照片时可以只要按一个按键就可以直接模糊照片上可辨识的人脸。针对自动模糊未处理到的部份，用户也可以手动模糊处理。这个功能广泛受到香港示威者欢迎。