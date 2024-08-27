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Telegram创办人杜洛夫是何人？

2024年8月27日

加密通讯软件Telegram创办人杜洛夫8月24日在巴黎近郊一座机场被逮捕并拘留。法国司法部门称是因为他不配合当局调查Telegram上的网络和金融犯罪。杜洛夫是编程天才、身价亿万的企业家，自称言论自由的斗士。他还是上百个孩子生物学意义上的父亲。

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通讯软件Telegram创始人、CEO帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）
通讯软件Telegram创始人、CEO帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）图像来源: Tatan Syuflana/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）上周六（8月24日）晚，39岁的加密通讯软件Telegram（非正式简称TG、电报群）创始人、CEO帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）搭乘私人飞机从阿塞拜疆飞抵巴黎近郊的布杰机场(Le Bourget airport)后被法国警方逮捕。法国新闻媒体上周六报道称，法国警方此前已对杜洛夫发出逮捕令，指控他纵容Telegram被用于洗钱、贩毒以及分享与儿童性虐待有关的内容。今年7月，巴黎检察院已对Telegram启动调查，涉及12项罪行，包括诈骗、贩毒、有组织犯罪、儿童色情等不法行为。

杜洛夫被捕后，法国警方和内政部的代表一度拒绝发表评论。有关其被捕原因的传言甚嚣尘上。社交平台X的所有者埃隆·马斯克在自己的X账户上发贴号召"#FreePavel"（#释放帕维尔）。俄罗斯议国家杜马副议长弗拉季斯拉夫·达万科夫（Vladislav Andreyevich Davankov）呼吁释放杜罗夫，并指杜洛夫被逮捕可能是为了获取Telegram掌握的信息。

马克龙：逮捕杜洛夫绝非政治决定

法国警方发言人周日出面表示，杜洛夫因不配合法国调查Telegram上的网络和金融犯罪问题，正接受法国国家网路犯罪和诈欺办公室的调查。法国司法官员周日晚间还表示，杜洛夫的拘留时间已被延长。按照法国法律，根据刑事指控的严重程度，最初的24小时拘留时间可延长至96小时。

法国总统马克龙8月26日在X上表示，在杜洛夫被捕后，他看到很多有关法国的虚假信息，法国坚定致力于维护言论自由，杜洛夫在法国被捕不是一个政治决定。马克龙写道，"Telegram 总裁杜洛夫在法国境内被捕是正在进行的司法调查的一部分。这绝不是一个政治决定。是由法官颁令决定的。"

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从俄罗斯版扎克伯格到创办Telegram

帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）1984 年出生于前苏联，其父自1992年以来担任圣彼得堡国立大学语言学系古典语言学系主任。母亲来自乌克兰基辅，也在圣彼得堡国立大学任教。帕维尔·杜洛夫在今年早些时候接受采访时说，他四岁时随家人搬到意大利。但苏联解体后，其父得到圣彼得堡国立大学的工作邀请，于是全家搬回了俄罗斯。帕维尔·杜洛夫有很高的数学天赋，热衷于编程设计，21岁时（2006 年）和哥哥尼古拉·杜洛夫一起创立了社交媒体网站 Vkontakte (VK)。VK 很快被称为俄罗斯版脸书（Facebook），帕维尔·杜罗夫也成为俄罗斯版的扎克伯格。帕维尔·杜洛夫说，当抗议者2013年使用VK在基辅组织反对乌克兰亲俄总统亚努科维奇的示威活动时，克里姆林宫要求该网站交出乌克兰用户的私人数据。VK拒绝了俄罗斯的要求，引起俄当局不满。2014年，帕维尔·杜洛夫辞去了VK首席执行官一职，以数百万美元的价格出售了所有股份。之后，杜洛夫两兄弟获取圣基茨和尼维斯国籍离开俄罗斯。VK被普京的亲信接管，处于国家控制之下。

帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）2016年1月在慕尼黑参加一个论坛活动
帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）2016年1月在慕尼黑参加一个论坛活动图像来源: Robert Schlesinger/picture alliance

Telegram由杜洛夫两兄弟于2013年正式发布，总部目前位于迪拜，自称现有超过9.5亿活跃用户。该通讯平台保密性高，具有一定时间后自动删除发送和接收消息的功能。Telegram有允许人们向订阅者传播消息的大型"频道"。与Meta的WhatsApp等竞争对手不同，Telegram的群聊最多允许20万人加入，而WhatsApp最多只能容纳1024人。其专家们担心，在这种规模的群聊中，虚假信息很容易传播。除在俄罗斯、乌克兰有广泛的用户群，Telegram在法国也被广泛用作通讯工具，包括法国总统府的一些官员和负责调查杜洛夫夫的部门。法国调查人员发现，伊斯兰极端分子和贩毒分子也使用该应用。俄罗斯当局2018年曾试图封锁Telegram，但没有成功。俄罗斯于2019年撤回了禁令。

帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）2015年在旧金山参加活动
帕维尔·杜洛夫（Pavel Durov）2015年9月在旧金山参加活动图像来源: STEVE JENNINGS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

上百个孩子的生父

帕维尔·杜洛夫拥有法国、俄罗斯、圣基茨和尼维斯以及阿联酋国籍。根据法国官方政府公报，他于2021年8月25日成为法国公民。

帕维尔·杜洛夫是素食主义者和自由意志主义者，迄今未婚。今年7月，他透露自己过去15年在十多个国家捐精，已经是上百个孩子的生物学意义上的父亲。他在Telegramm上表示，"捐更多精子来帮助更多不孕的夫妇是公民义务"，并称要开放DNA，让这些孩子找到彼此的"兄弟姐妹"。

(美联社、法新社、路透社）

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