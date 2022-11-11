T-Mobile称3700万美国客户的隐私数据被泄露

（德国之声中文网）德国电信公司T-Mobile周四（1月19日）透露，其3700万客户的个人数据在2022年11月遭到黑客侵袭。这家德国电信巨头在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中说，其美国子公司于1月5日注意到，一个“行为不良者”已经渗透到其网络防御系统中，并正在未经授权地提取数据。

T-Mobile在这份文件中称，在确定黑客来源之后的24小时内系统已经得到修复，系统的其余部分没有受到影响。

哪些客户信息遭到侵袭？

遭到黑客侵袭的信息包括客户的姓名、电子邮件ID、电话号码、出生日期和账户号码。该公司告诉监管机构，黑客并没有设法提取客户的银行号码、社会安全号码、税务信息或密码。

“我们的调查仍在进行中，但恶意活动目前看来已经完全得到控制。”T-Mobile公司说，“客户的账户和财务并没有因这一事件而直接受到威胁。”

穆迪投资者服务公司的一位高级分析师说，这一事件显示T-Mobile公司保护客户数据的能力非常值得怀疑。分析师麦克（ Neil Mack）告诉美联社：“虽然这些网络安全漏洞可能不是系统性的，但相对于其他电信同行来说，它们在T-Mobile的发生频率还是令人震惊。”他进一步提醒说，该漏洞可能引发美国监管机构的审查。

糟糕的安全历史记录

T-Mobile是德国电信的子公司，近年来连续发生数据安全事件。2022年6月，因为未能保护7660万美国居民的敏感数据，这家电信供应商同意支付3.5亿美元（3.23亿欧元）来解决对它的集体诉讼，并在2022年和2023年增补1.5亿美元用于数据保护和网络安全。

在此之前，T-Mobile在2021年1月、2019年11月和2018年8月都报告了安全漏洞事件。

（法新社、美联社）

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