SVT表遗憾 "帝吧"出征瑞典外交部脸书

（德国之声中文网）据美联社报道，瑞典电视台SVT就上周播出的脱口秀节目发表声明。该节目中提及中国游客在瑞典的"行为准则"。北京后提出抗议。

该脱口秀节目提到新近一个中国人家庭称在斯德哥尔摩一处宾馆被警方"粗暴"带走，北京对警方的处理方式向瑞典提出交涉。

周一（9月24日），中国外交部发言人耿爽表示，瑞典电视台的"辱华节目，恶意侮辱攻击中国和中国人"，中方"保留就此采取进一步措施的权利"。

瑞典电视台表示，该节目旨在以讽刺、幽默的方式进行评论，并引起对瑞典"谈华色变"（Sinophobia）的关注。

SVT在声明中称，之后将节目的部分内容在中国视频网站优酷上播出，这是一个错误。"我们整体的信息丢失了，我们能够理解这让一些人感到难过，我们感到遗憾。"

声明补充说，SVT不会为节目本身表示道歉。电视台节目总监海林（Jan Helin）表示："我想，中国有关部门能够区分讽刺表达与新闻的不同。"

瑞典外交部脸书帖子下的数千条评论

与此同时，9月25日，新浪体育刊登一篇题为"这个因足球而生的团体 为中国人向辱华讨公道"的文章。文章写道："'帝吧出征，寸草不生！'……昨天，帝吧再次出征，这次枪口对准的是'辱华'的瑞典电视台SVT。帝吧集团军像往常一样组织有序，20点整，他们集体出击，瞬间淹没了瑞典电视台、'辱华'节目主持人和瑞典外交部的facebook……"

周三，瑞典外交部英文脸书最上面的帖子（9月23日）下显示有5653条评论。该帖子是关于健康，但下面的评论--包括英文和中文几乎均与SVT电视台的讽刺节目有关，并对瑞典作出批评。其中一条评论写着"帝吧观光团到此一游"。瑞典电视台的瑞典语脸书9月24日的一条帖子下显示有96条评论，其中有部分为中文，批评SVT的那则脱口秀节目，也有中文评论对被"删帖"表示不满。SVT脱口秀主持人Jesper Rönndahl的个人脸书也有类似情况。脸书在中国被封锁。

苗子/乐然（据美联社等）